Van nachtlampdrone tot afwasrobot: Lieven Scheire kijkt in de toekomst SD

20 maart 2018

06u00

Hoe ziet onze toekomst eruit? Slapen we binnenkort allemaal op matrassen tegen overspel? Doet een robot onze afwas? En vertellen slimme kapstokken welke outfit we 's ochtends best aantrekken? Lieven Scheire schept vanaf dinsdag licht in de duisternis in zijn panelshow 'Kan Iedereen Nog Volgen?'. In de eerste aflevering kijkt hij samen met An Miller, Bill Barberis, Jens Dendoncker en Henk Rijckaert vooruit naar hoe het leven er zal uitzien in 2019, in 2030 of in 2050.

“Wat gaan ze nog allemaal uitvinden?” Het is één van de vragen die geregeld weerklinkt in de Vlaamse huiskamers. De wereld dendert elke dag aan een rotvaart voort. Maar kan de Vlaming nog wel volgen? In zijn typische stijl probeert Lieven Scheire tussen alle maffe ideeën de bokken van de schapen te scheiden. Hij presenteert, demonstreert, doceert en musiceert zelfs over wat komt en schetst hoe het leven van zijn panelleden er zal uitzien binnen 10, 20, of zelfs 50 jaar.

“Ik sta elke dag weer versteld van de ongelofelijke en fantastische dingen die door uitvinders en wetenschappers worden ontdekt”, aldus Lieven. “Wetenschap en technologie ontwikkelen razendsnel en bouwen voor ons een toekomst die vaak spectaculair en opwindend zal zijn. Maar kan iedereen nog volgen? Geen betere manier om de uitvindingen en innovaties van morgen uit de doeken te doen als in een entertainende panelshow in goed en geestig gezelschap. De toekomst begint morgen!”

In aflevering 1 komen An Miller, Bill Barberis, Jens Dendoncker en Henk Rijckaert te weten hoe de toekomst er zal uitzien. Doen we in 2025 allemaal beroep op een begrafenisplanner? Is de mens tegen dan van de helft van zijn ziektes of kwaaltjes verlost? Genieten fanatiekelingen binnen enkele jaren van never ending bubble wrap? An, Bill, Jens en Henk ontdekken het in verschillende rondes waarin ze de toekomst onder de loep nemen. The stakes are high, want de finale is alleen weggelegd voor wie de meeste punten verzamelt. En in die finale is het alles of niets. “Onze finale heet ‘de verliezer sterft’”, aldus Lieven. “Simpelweg omdat de verliezer echt sterft. Virtueel dan toch.” Welk panellid strandt in het heden?

