Van musical naar Motown: op VTM is alles muziek vanavond DBJ

04 januari 2019

00u00 0 TV Na een geslaagd avontuur met 'The Voice Senior' trekt VTM ook deze vrijdagavond de muzikale kaart.

Beginnen doet de zender met de première van 'La La Land', de musicalfilm met Ryan Gosling en Emma Stone die in 2016 werd genomineerd voor veertien Oscars - een record. Daarna volgt het concert 'Meskens in Motown'. Want jawel, Nathalie Meskens kan ook zingen. In haar show brengt ze een ode aan het legendarische platenlabel dat in de jaren 60 en 70 albums uitbracht voor supersterren als Marvin Gaye, Diana Ross en The Supremes. De zweverige musicalliedjes uit de film van Damien Chazelle worden dus opgevolgd door soulklassiekers en een heleboel heupgezwier.

'La La Land'

VTM 21.05 uur

'Meskens in Motown'

VTM 23.25 uur