Van miskleun tot tv-monument: de 500 afleveringen van ‘De Slimste Mens ter Wereld’ Redactie

30 oktober 2018

10u00

Bron: Dag Allemaal 0 TV ‘Dit is érg slecht. Voor programma’s van dit niveau willen wij niet bekendstaan.’ Dat was de reactie bij Woestijnvis na de eerste proefopname van ‘De Slimste Mens ter Wereld’. Maar kijk: op dinsdag 30 oktober komt de 500ste aflevering op de buis en blijkt er na vijftien jaar geen sleet op de succesformule te zitten.

Vijfhonderd afleveringen lang relevant blijven, constante kwaliteit leveren, kijkcijfers boven het miljoen halen. ‘De Slimste Mens ter Wereld’ doet het toch maar. Een onwaarschijnlijk succesverhaal, waar niemand ook maar van durfde te dromen, die eerste september 2003.

Hemd strijken

Quizmaster van dienst tijdens die eerste aflevering: Bruno Wyndaele. Lichtjes gepikeerd wellicht, omdat ‘De Slimste Mens’ een bijzonder moeizame ontstaansgeschiedenis had gekend. Nochtans had de quiz bij aanvang weinig ambities. Het moest Bruno wat lucht geven, tussen twee opnameperiodes voor zijn ‘De Laatste Show’ in. Weinig arbeidsintensief dus. Dat bleek al snel een illusie.

De eerste proefopname werd op Woestijnvis namelijk helemaal niet goed onthaald. Een schokgolf ging door het bedrijf. ‘Dit is érg slecht’, was het oordeel. ‘Voor programma’s van dit niveau willen wij als productiehuis niet bekendstaan.’ De formule was toen ook allesbehalve degene die we nu kennen. ‘De Slimste Mens’ was een ernstige quiz, met een jury die de antwoorden van de deelnemers moest quoteren op juistheid. Er hoorde zelfs een praktische proef bij, waarbij kandidaten een hemd moesten strijken, of mayonaise moesten kloppen. Te omslachtig, zo bleek, en dus werd er uiteindelijk nog wekenlang gesleuteld aan de quiz.

‘Maar een grapje’

Gemiddeld keken er tijdens dat eerste seizoen op Eén 462.000 mensen naar ‘De Slimste Mens’. Alain Grootaers werd tot winnaar gekroond en de tv-bazen waren achteraf best tevreden. Maar toen besloot Bruno Wyndaele om Woestijnvis te verlaten. En kreeg Erik Van Looy de waanzinnige ingeving om zichzelf aan te prijzen als opvolger van Bruno.

‘Het was maar een grapje, sorry’, zei Erik nog nadat hij vol overmoed aan Wouter Vandenhaute had gevraagd om eens aan hem te denken. Erik kreeg toen net veel lof voor zijn film ‘De Zaak Alzheimer’, was populair met z’n rubriek in ‘De Laatste Show’ en was een gesmaakte kandidaat in dat eerste ‘Slimste Mens’-seizoen.

Dure logopedie

‘Maar dat was nog vóór mijn dure logopedielessen’, zei Erik later. ‘Toen ik op het strand van Tenerife een telefoontje kreeg waarin ik gevraagd werd om het tweede seizoen te presenteren, schoot ik in paniek. Ik heb nog gezegd: ‘Ja maar, ik méénde dat niet!’ Maar er was geen ontkomen aan.’

De rest is tv-geschiedenis. ‘De Slimste Mens’ werd ludieker, relatief onbekende winnaars werden plots BV’s, Bart De Wever bouwde een politiek imperium op met z’n (tweede) deelname, er kwam een ‘Allerslimste Mens’ en de overstap naar VIER werd verrassend vlot overleefd. Het aftellen naar de duizendste aflevering kan beginnen.

De sleutelmomenten van Erik

1. ‘Die laatste seconde in de finale tussen Bart De Wever en Freek Braeckman in 2009.’

2. ‘Die keer dat mijn bril aandampte van het lachen en ik de volgende quizvraag niet meer gesteld kreeg. Philippe Geubels en Adriaan Van den Hoof zaten toen in de jury.’

3. ‘De overwinning van Adil El Arbi en de uitbundige viering achteraf, waarin hij door z’n fans triomfantelijk in de lucht werd gegooid en gelukkig ook weer opgevangen.’

4. ‘Mijn allereerste aflevering, waarin ik al meteen een antwoord verklapte nog voor de vraag was gesteld.’

5. ‘Olga Leyers die kraakte in het finalespel en net niet het record van elf deelnames brak, waarop voor het eerst echte tranen vloeiden in de quiz. Ik was zodanig verrast dat ik haar vergat te troosten. Gelukkig deden haar medekandidaten dat in mijn plaats.’