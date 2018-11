Van liefde op het eerste gezicht tot...: hoe het afloopt met Jeroen en Severien WN

13 november 2018

00u00 0 TV Opgelet! Het onderstaande artikel bevat spoilers over ‘Boer zkt Vrouw’!

TV Een schokgolf van jewelste, dat mogen de kijkers van 'Boer Zkt. Vrouw' vanavond verwachten, want boer Jeroen (29) breekt met Severien (23). Zijn hart behoort nu toe aan Kimberly, een meisje dat niet geselecteerd was voor het programma.

"Severien en ik zijn even een koppel geweest en hadden het heel fijn samen. Maar toen ze enkele weken na de opnames weer naar de boerderij kwam, kreeg ik het gevoel dat mijn verliefdheid steeds minder groot werd. Ik heb mijn gevoel gevolgd en een einde aan onze relatie gemaakt. Sindsdien hebben wij geen contact meer gehad", vertelt de boer in 'Dag Allemaal'. "Ik heb geen spijt van mijn deelname. Maar ik zou geen tweede keer meedoen. 'Boer Zkt. Vrouw' is geen normale manier om elkaar te leren kennen. Wij kenden elkaar amper vier weken. Ik had er op dat moment echt een goed gevoel bij, maar dat is gaandeweg minder geworden."

Severien beaamt in 'Dag Allemaal' dat Jeroen aan de grond van hun breuk ligt. "De beslissing komt helemaal van hem. Toen ik in Duitsland arriveerde om de zomervakantie bij hem door te brengen, drukte Jeroen me vrijwel meteen met de neus op de feiten. Hij had z'n ouders niet eens ingelicht over m'n komst. 'Eigenlijk heeft onze relatie nooit iets betekend', klonk het plots. Het is een intense periode geweest en ik moet die een plaats geven. Ik was echt verliefd, maar het heeft niet mogen zijn."