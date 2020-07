Van Laura Tesoro en Marie Verhulst langs Conner Rousseau tot Dany Verstraeten in ‘De Zomer Van’ op VTM “We gaan voor inhoud en vrolijkheid” Mark Coenegracht

18 juli 2020

12u06 0 TV Zangeres en presentatrice Laura Tesoro, het nieuwe Samsonbaasje Marie Verhulst, sp.a-voorzitter en ‘rising star’ Conner Rousseau, voormalig kampioen veldrijden Niels Albert, onverwoestbaar VTM-nieuwsanker Dany Verstraeten en presentator en cabaretier Jens Dendoncker. Het zijn maar enkele namen van Bekende Vlamingen die vanaf maandag een zomer lang hun deuren te openen voor het VTM-zomerprogramma ‘De Zomer Van’.



Reportagemaker Eric Goens, de man achter ‘De Zomer Van’, belooft de kijker een unieke inkijk op het doen en laten van haast twintig Bekende Vlamingen tijdens een zomer zoals ze nooit eerder hebben beleefd of gekend. ‘Het wordt sowieso veel meer dan enkel een portrettenprogramma met momentopnames’, belooft de man achter succesformules als ‘Het Huis’ en ‘Kroost’. ‘We gaan voor inhoud en voor vrolijkheid. Uiteraard gaan we praten met onze hoofdgasten. Maar we gaan met hen ook de baan op voor activiteiten. Daar zullen ze nu en dan in contact komen met niet zomaar toevallige passanten. Het moet en zal bruisen deze zomer. De Zomer Van zal talk of the town zijn. Er zal niet naast ons programma kunnen gekeken worden’.

Fakkel doorgeven

‘We gaan uiteraard niet alle BV’s tegelijkertijd volgen. Bedoeling is dat we per week het doen en laten van drie, vier interessante BV’s brengen en dat die dan de fakkel doorgeven aan collega’s. Om dan mogelijk een paar weken later zelf weer op te duiken. Afhankelijk hoe zijn of haar leven er plots weer anders zal uitzien. Rode draad wordt ongetwijfeld de stand van zaken in hun en ons leven. Dat gaat van de artiest die al een paar maanden zit te wachten op zijn eerste optreden, de sportman of –vrouw die hét ultieme doen voor al die trainingsopofferingen heeft zien wegvallen tot de politicus die nooit had kunnen denken in welke storm hij zou terechtkomen. Zoals steeds gaan we in eerste instantie voor interessante verhalen van boeiende mensen’.

‘We hebben een heel gediversieerde lijst samengesteld waarmee we alle kijkers, ook het jonge publiek, willen bereiken’, licht Goens toe. ‘Het zijn stuk voor stuk figuren die tot de verbeelding spreken. En die stuk voor stuk een unieke zomer gaan beleven. Voor Laura Tesoro is dat de rare combinatie met enerzijds de herstart van ‘The Voice’ en anderzijds de onzekerheid of ze deze zomer ergens live zal kunnen optreden. Marie Verhulst wordt de opvolgster van haar vader als Samson-baasje. Dany Verstraeten ziet in de verte dan weer zijn pensioendatum naderen. Conner Rousseau is dan weer dé verrassende nieuwkomer in de politiek. Ik ben overigens erg blij en trots dat Dany Verstraeten heeft toegezegd. Die zie je doorgaans enkel en alleen op de nieuwsset. Voor ons, en voor de kijkers, maakt hij nu een grote uitzondering’.

‘Ik moet wel toegeven dat het niet zo moeilijk was om een toplijst bij elkaar te krijgen. Gemakkelijker dan andere jaren’, geeft Goens graag toe. ‘De expertise van ons productiehuis is een troefkaart. Er is natuurlijk ook het feit dat het voor heel wat BV’s zeker en vast niet de drukste tijden zijn. Met dank aan die verdomde corona-pandemie. Dat heeft heel zeker ook mee gespeeld’.