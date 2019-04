Van Kaapverdië tot Lapland: vier boeren en één boerin jagen op een partner in ‘Boer Zkt. Vrouw’ WN

09 april 2019

00u00 0 TV Het nieuwe seizoen van 'Boer zkt vrouw - De wereld rond' trekt dit jaar naar Bulgarije, Kaapverdië, Lapland, Duitsland en Canada. Dit jaar waagt zich ook weer een boerin aan het liefdesexperiment van VTM.

Dina Tersago (40) is niet van uw beeldscherm te branden. Naast haar presentatiewerk in 'Pop-uprechtbank' en 'Blind gekocht' trapt ze volgende week samen met An Lemmens (38) het nieuwe seizoen van 'Boer zkt vrouw - De wereld rond' af op VTM. Elke weekdag stellen ze tussen het 'VTM Nieuws' en 'Familie' één van de deelnemende landbouwers voor, en die wonen dit jaar in Bulgarije, Kaapverdië, Lapland, Duitsland en Canada.

Op zondag 21 april worden de vijf portretten nog eens getoond, aangevuld met een hoop extra beeldmateriaal. "Het zijn weer prachtige, tot de verbeelding sprekende bestemmingen", zegt An. We gaan van de ene uithoek van de wereld naar de andere, van de sneeuw naar de zon.” Toch heeft ook een minder exotische locatie als Duitsland zijn voordelen, weet An. "Bestemmingen als Duitsland spreken mensen aan, net omdat het niet te ver is. Als ze heimwee krijgen of het niet loopt zoals ze het verwachten, hoeven ze maar in hun auto te springen en kunnen ze weer naar huis."

Brieven schrijven

Opvallend: er is dit seizoen opnieuw een vrouwelijke kandidaat bij. "Een boerin die een man zoekt is nog gebeurd, hoor", zegt Dina "Denk maar aan boerinnen Conny, Marie-Harry en Annelies, maar het zijn er niet zoveel. Er zijn natuurlijk gewoon veel minder vrouwen die in de landbouwsector zitten. Ik vind het wel fijn dat er een vrouw tussen zit. Hopelijk schrijven ook de mannelijke kijkers massaal brieven naar haar."

Vorig jaar stuurden een paar duizend vrouwen een brief voor de boer van hun dromen. "Het maakt voor mij niet zoveel uit of er meer brieven komen", zegt An. "Ik zou het vooral fantastisch vinden mochten er opnieuw twee koppels uit voortkomen."

Dina houdt zelfs nog contact met de koppels van vorig seizoen. "Ik heb Hilde (die zich zopas verloofde met boer Manu, red.) vorige week nog een berichtje gestuurd om haar te feliciteren", zegt ze.