Van John McClane tot Jezus: zes films die u dit paasweekend op tv kan zien Redactie

31 maart 2018

11u53

Bron: Telenet 0 TV Paasweekend, tijd voor enkele bijbelse films op tv. VTM pakt vanavond uit met 'Exodus: Gods and Kings', morgen volgt op Q2 'The Passion of the Christ'. Maar ook wie het iets luchtiger wil, komt aan zijn trekken. Een overzicht.

Exodus: Gods and Kings (Christian Bale, Joel Edgerton)

Dit bijbelse drama draait rond de epische strijd van één man tegen een machtig rijk. Mozes komt in opstand tegen farao Ramses nadat hij verneemt dat hij zelf een Israëliet is. Egypte wordt intussen geteisterd door dodelijke plagen. Om te ontsnappen, begint hij samen met 600.000 slaven een monumentale reis.

Wanneer? Vanavond om 20.30 uur op VTM.

Thor: The Dark World (Chris Hemsworth, Natalie Portman)

Na de gebeurtenissen in 'Thor en The Avengers' probeert de godenzoon de balans in het universum te herstellen. Wanneer zijn geliefde Jane een object vindt waardoor de sterke en kwaadaardige Malekith ontwaakt, loopt het hele universum gevaar. De machtige Avenger heeft eigenlijk de hulp nodig van zijn broer Loki, maar die zit gevangen en staat niet te springen om de wereld te redden. Terwijl de dreiging van de destructieve Dark Elves steeds dichterbij komt, moet Thor beslissen wie hij kan vertrouwen.

Wanneer? Vanavond om 20.35u op Vier.

A Good Day To Die Hard (Bruce Willis, Jai Courtney)

Het vijfde deel van de filmklassieker 'Die Hard'. John McClane reist af naar Rusland om zijn zoon te helpen. Jack is immers betrokken geraakt bij de gevangenisuitbraak van een gevaarlijke Russische leider. Die probeert vervolgens een staatsgreep te plegen, maar wordt daarbij tegengewerkt door de McClanes.

Wanneer? Vanavond om 20.40u op Q2.

Pirates of the Carribean: On Stranger Tides (Johnny Depp, Penelope Cruz)

Captain Jack Sparrow gaat samen met de mooie pirate Angelica op zoek naar de Fontein der Jeugd. Hun ingewikkelde relatie en mysterieuze verleden maakt de zoektocht er niet makkelijker op. Tijdens hun missie komen ze op het schip terecht van de gevreesde piratenkapitein Zwartbaard.

Wanneer? Morgenavond om 20.40 uur op VTM.

The Passion of the Christ (Jim Caviezel, Monica Bellucci)

Het controversiële werk van Mel Gibson vertelt de laatste twaalf uren uit het leven van Jezus. Na het verraad van Judas wordt Hij gearresteerd en naar Jeruzalem gebracht. Daar wordt Hij veroordeeld tot de doodstraf op grond van blasfemie. Jezus wordt vervolgens voor Pilatus gebracht, de Romeinse gouverneur van Palestina. Die laat uiteindelijk het volk beslissen over Zijn lot.

Wanneer? Morgenavond om 20.35 uur op Q2.

Carrie

Carrie White is een jong verlegen meisje dat getreiterd wordt door haar klasgenoten en tegelijkertijd overbeschermd wordt door haar diepgelovige moeder. Wanneer haar klasgenoten haar tijdens het eindejaarsbal tot het uiterste drijven, ontdekt Carrie dat ze over telekinetische krachten beschikt waarmee ze de stad zal terroriseren.

Wanneer? Maandagavond om 20.40 uur op CAZ.