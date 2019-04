Van ‘In Vlaamse Velden’ tot ‘The Notebook’: deze films en series verschijnen in april op Netflix Tine Kintaert

01 april 2019

12u00 0 TV Een nieuwe maand, een nieuwe lading Netflix-materiaal. De streamingdienst gooit alweer een heleboel steengoede films, series en documentaires online om onze vrije momenten op te vullen. Wij maakten alvast een selectie uit de titels die binnenkort verschijnen.

1. In Vlaamse Velden

Niet alleen buitenlands geweld deze maand op Netflix: er zullen ook enkele Vlaamse topseries op het platform verschijnen. Te beginnen met een van de betere producties van de afgelopen jaren: het prachtige ‘In Vlaamse Velden’. De tiendelige dramareeks, die naar aanleiding van ‘100 jaar Grote Oorlog’ ontwikkeld werd, draait rond de 15-jarige Marie (een knappe Lize Feryn), die tijdens WOI moet opgroeien. De regie van Jan Matthys, de acteerprestaties en de muziek van Jef Neve leverden een puik resultaat op, dat dan ook erg positief onthaald werd.

‘In Vlaamse Velden’, vanaf vandaag op Netflix.

2. Gevoel Voor Tumor

De VRT is goed vertegenwoordigd deze maand, want ook ‘Gevoel Voor Tumor’ is vanaf vandaag te zien op Netflix. De tragikomische serie liep begin vorig jaar op Eén, waar die heel wat kijkers trok. Het verhaal draait rond de 25-jarige Tristan, die zijn leven helemaal op orde heeft: zijn studies lopen van een leiden dakje, hij heeft goede vrienden en succes bij de vrouwen. En dan wordt er een agressieve tumor bij hem vastgesteld. De hoofdrollen zijn weggelegd voor onder meer Maarten Nulens (‘Beau Séjour’), Els Dottermans (‘De Luizenmoeder’) en Barbara Sarafian (zowat elke Vlaamse serie).

‘Gevoel Voor Tumor', vanaf vandaag op Netflix.

3. Homeland (seizoen 7)

Er zijn niet veel series die tot zeven seizoenen geraken, maar ‘Homeland’ is er zo eentje van. Meer nog: de achtste reeks is intussen al besteld en Claire Danes is dus nog niet van haar rol als Carrie Mathison af. In dit seizoen werkt ze niet langer voor het Witte Huis, maar zet ze zich in voor de 200 medewerkers van de inlichtingendiensten die gearresteerd werden na een aanslagpoging op president Keane. Zo kennen we ons Carrie weer!

‘Homeland’ seizoen 7 is vanaf vandaag te zien op Netflix.

4. Our Planet

Zijn stem is inmiddels iconisch en wordt steevast geassocieerd met de Britse openbare omroep BBC, maar binnenkort zal Sir David Attenborough, de bekende natuurwetenschapper die documentaires als ‘Planet Earth’ en ‘Blue Planet’ insprak, ook op Netflix te horen zijn. Attenborough, inmiddels 92 jaar, sprak immers de reeks ‘Our Planet’ in. En dat is een achtdelige documentaire “die de kijker meeneemt op een spectaculaire ontdekkingsreis die de schoonheid en de breekbaarheid van onze natuurwereld toont.” Adembenemende beelden verzekerd.

‘Our Planet’, vanaf 5 april op Netflix.

5. Black Summer

Zombies zijn al decennialang een populaire onderwerpkeuze voor zowel het grote als het kleine scherm - denk maar aan de vele ‘Resident Evil’-films of een serie als ‘The Walking Dead’. Netflix doet deze maand ook een duit in het zombiezakje met de original ‘Black Summer’. Hoofdpersonage is Rose (Jaime King, bekend van ‘Hart Of Dixie’), een moeder die tijdens de eerste dagen van de zombie-apocalyps haar dochter kwijtraakt en samen met een aantal Amerikaanse overlevenden op zoek gaat naar het meisje. Leuk detail: de reeks speelt zich af in het universum van de Brad Pitt-film ‘World War Z’ en is een soort prequel op dat verhaal.

‘Black Summer’, vanaf 11 april op Netflix.

6. Special

‘Een beetje diversiteit kan nooit kwaad’, moeten ze bij Netflix gedacht hebben toen ze acht afleveringen van ‘Special’ bestelden. En met deze originele reeks halen ze zeker hun quota, want het hoofdpersonage heeft niet alleen een fysieke beperking (een vorm van hersenverlamming), hij is ook homoseksueel. De reeks is gebaseerd op de memoires van Ryan O’Connell, die de serie ook schreef, produceerde én als hoofdpersonage in zijn eigen huid kroop. Hij kreeg daarbij gezelschap van Jim Parsons - Sheldon uit ‘The Big Bang Theory’ - als producent.

‘Special’, vanaf 12 april op Netflix.

7. The Notebook

En last but not least gooit Netflix op het einde van de maand nog een van de meest romantische films uit de geschiedenis online. Wij kennen weinig mensen die nog nooit wegzwijmelden bij het liefdesverhaal van Noah en Allie, maar dat wil niet zeggen dat de prent het opnieuw bekijken niet waard is. Dat hoofdrolspelers Ryan Gosling en Rachel McAdams elkaar naar verluidt niet konden uitstaan tijdens de opnames, negeren we hierbij compleet.

‘The Notebook’, vanaf 22 april op Netflix.