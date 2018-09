Van 'ik ben niet de kusman' tot 'eens goed brullen als je sekst': dit was de eerste aflevering van 'Koppels' MC

06 september 2018

22u45 2 TV Een ongemakkelijk gluurders-gevoel bij het ene programma, de reflex ‘dat moeten we thuis ook eens proberen’ bij het andere. Zo groot is het verschil in kijkbeleving van ‘Seks Tape’, dinsdag op VIJF, en van ‘Koppels’, twee dagen later op VTM. De twee reeksen zijn dan ook niet te vergelijken. ‘Seks Tape’ gaat puur over seks, ‘Koppels’ gaat over relaties, hoe we daaraan kunnen werken en waar de gevaren schuilen. En als kussen ons gelukkiger maakt, dan doen we dat toch gewoon...

4 koppels filmen in, jawel, ‘Koppels’, hun eigen unieke relatietraining met opdrachten die ze krijgen van psychologisch en klinisch seksuologe Chloë De Bie en van klinisch seksuologe Wim Slabbinck. De VTM-ploeg, die eerder al uitstekend werk verrichte voor ‘Blind Getrouwd’, zocht en vond ook nu weer 4 uitstekende duo’s voor dit programma. Doodgewone, normale, sympathieke en alledaagse koppels. En vooral geen uitlach-koppels, maar zéér herkenbaar en daardoor met hoog spiegeleffect. Reden waarom deze koppels meedoen: "We wilden wel eens zien of we normaal zijn." Ja dus...

Luk en Nadia is het oudste duo. Zij is 51 jaar, hij 48. Ze leerden elkaar 28 jaar geleden kennen in de dancing. Hun dochter van 22 heeft net het ouderlijke nest verlaten. Hij is een watje, zij een rustige furie, wat tegenstrijdig lijkt, maar het niet is. "Onze dochter getrouwd. Kan ik nog eens brullen als we seksen", zegt ze ongedwongen.

Eline (23) en Lars (24) zijn de benjamins. Zij werd helemaal verliefd op hem toen hij na een zwaar ongeval op sterven na dood was. Geestig duo, no nonsens, en nog behoorlijk groen achter de oren. Opvallend, Eline vindt tongkussen maar niks.

Steven (44) en Hannelore (40) zijn 12 jaar getrouwd. Hij bekent in de eerste aflevering al dat hij gaan lopen is van zijn baby en dus ook van zijn eerste vrouw. Een min of meer diep opgeborgen kras op zijn ziel, die al meteen in de eerste aflevering bloot komt te liggen. Hannelore viel voor de liefde en nam er, ondanks een tikkende moederklok, bij dat ze geen kinderen zou krijgen van hem.

Dertigers Lesley (35) en Gregory (32) zijn een sterk koppel. Ze zijn al 11 jaar samen. Omdat het zo hoort, lijkt het wel. Zelfs kussen doet het koppel niet meer. Tijd voor actie...

De 4 duo’s kregen in de eerste aflevering 3 opdrachten te verwerken. Elke dag een half uur kussen, leek super-gemakkelijk, maar was het duidelijk niet. Een minuut lang tongkussen, terwijl je de chronometer op je smartphone met één oog volgt, écht intiem zijn is toch anders. De digitale detox, waarbij alle ‘schermen’ voor één week in een doos vlogen, was andere koek. Hulpeloosheid, een beetje foefelen, meer seks, waren maar enkele gevolgen. Het item ‘kinderen’ tenslotte hakte er fors in. Voor de ene een toekomst-item, voor de andere een verloren kans, voor de derde een confrontatie met de voorthollende tijd. Natte ogen, tranen, ontboezemingen. Plots viel de glimlach op de lippen weg. Voor even maar. "Het zorgen voor valt weg. Dat geeft innerlijke rust. We gaan tijd hebben voor elkaar. En als je seks hebt, ga ik eens goed kunnen brullen." De conclusie van de 51-jariger Nadia, die haar dochter net heeft uitgewuifd. Er zijn dan toch zekerheden in het leven.

Dit zeiden ze...

over kussen

Lesley (over 1 minuut tongkussen): "1 minuut?! Weet jij hoe lang dat is!"

Lars (over kussen): "Ik ben niet de kusman."

Gregory (over de gevolgen van kussen): "Kussen? Dat is de groene vlag. Dat is oké, we mogen passeren." Lesley: "Een man denkt zo..." Gregory: "Een vrouw heeft 5 vlaggen. Groen, oranje, geel,..."

over kinderen

Lesley (over seks na de komst van een kind): "Ik had geen moed meer om op het einde van de dag nog seks te hebben. Dat eerste jaar hoefde seks niet. We hebben dan hulp gezocht. We zijn op onderhoud geweest. Gregory dacht dat ik hem niet meer graag zag. Als je dat voorhebt, is het belangrijk om hulp te zoeken’.

Het opvallendste moment

Steven en Hannelore praten over zijn kind. "Ja, dat kind had van ons moeten zijn. Kort en bondig", maakt Hannelore duidelijk. Steven bekent dat zijn vorige relatie kapot is gegaan na het krijgen van een kind. "Bij de geboorte van mijn dochter flipte ik. Ik ben beginnen uitgaan. Het paste niet in mijn leven. Eli weet dat. Nu besef ik wat dat doet, een kind in je leven. Ik durf dat niet meer aan. Nu voel ik me wel schuldig naar Hannelore toe. Ze zou een prachtige mama zijn. Het is een knelpunt."

Wat hebben we geleerd?

1. Kussen leidt gemakkelijk tot opwinding omdat onze lippen erogene zones bevatten, net zoals onze geslachtshormonen.

2. Tijdens het kussen gieren de hormonen, endorfines en dopamines, door ons lijf. Het zijn gelukshormonen.

3. Kussen die minder dan 6 seconden duren, worden door onze hersenen niet geregistreerd. Kus dus langer dan 6 seconden.

4. Een digitale detox heeft effect op ons analoge seksleven.

5. Op internet zitten geeft ons kortstondig geluk.

6. Zowat 90% van de koppels belandt in een relatiedip na het krijgen van kinderen.

7. Een verschillende visie op de kinderwens is een struikelblok. Blijf er over spreken, herhaaldelijk, is het enige advies.

