Van Evi Hanssen tot Bart De Wever: tal van BV's gaan samen met Frances Lefebure de strijd aan tegen online haat

02 oktober 2018

21u45 0 TV De alerte kijker zal het gemerkt hebben: de afgelopen dagen deelden tal van BV's een foto van zichzelf met gekruiste armen op sociale media. En nu weten we ook waarom: het blijkt om een initiatief van 'Make Belgium Great Again' te gaan. Frances Lefebure gaat dit keer de strijd aan tegen online haat, en wel door middel van een emoji.

Sociale media: iedereen zit er tegenwoordig op, maar niet altijd met even goede bedoelingen. Online haat is één van dé problemen van deze tijd. Een probleem dat Frances Lefebure en Nora Gharib vanavond aanpakten in 'Make Belgium Great Again'. Dat deden ze door nietsvermoedende voorbijgangers met de neus op de feiten te drukken én met de lancering van een emoji als reactie op online haat. Want reageren is wat iedereen volgens experts zou moeten doen.

“Mensen moeten reageren, maar weten soms niet hoe”, aldus Frances Lefebure. “Een emoji is daar heel makkelijk voor. Je lokt geen discussie uit, maar je doet wel een steunbetuiging. Je laat op een eenvoudige manier zien dat je niet akkoord bent.”

Frances en Nora krijgen de hulp van heel wat bekende koppen. Koen Wauters, An Lemmens, Staf Coppens, Laura Tesoro, Michael Van Peel, Sven De Leijer, Ruth Beeckmans, Sieg De Doncker, Freek Braeckman, Jill Peeters, acteurs uit Familie en Thuis, radio-dj’s, politici... Ze roepen allemaal op om met de emoji te reageren op online haatberichten en deze zo een halt toe te roepen.

Nora probeerde in de aflevering ook enkele mensen zo ver te krijgen dat ze haatberichten tegen haar postten.

Frances kroop ook in de huid van de anti-haat-emoji, en dat zag er zo uit: