Van een terugblik op 40 jaar journaals tot 'The Handmaid's Tale': dit is het najaar van Canvas TK

07 augustus 2018

13u16

Bron: VRT 0 TV Op maandag 3 september ruilt Canvas zijn vakantiemodus in voor het najaarsprogramma. Daar horen ook heel wat nieuwe reeksen bij, zowel eigen producties als steengoede fictie uit het buitenland. Een overzicht.

"Canvas zet dit najaar verder in op de sterktes die we kennen: vlijmscherpe analyse en duiding in ‘Terzake’ en ‘De afspraak’, meeslepende discussies in ‘Extra time’, steengoede satire in ‘De ideale wereld’, in combinatie met een hele reeks ijzersterke titels in primetime", verduidelijkt netmanager Olivier Goris.

Die ijzersterke titels komen onder meer uit eigen stal, zoals de nieuwe reeks van Rudi Vranckx en het nieuwe wetenschapsprogramma van Lieven Scheire. Of 'Dank dat u bij ons was' (vanaf 3 september), een vierdelige reeks over 40 jaar tv-journalistiek naar aanleiding van 40 jaar Martine Tanghe als nieuwsanke. Met sprekende archiefbeelden en getuigenissen van meer dan 30 journalisten van vroeger en nu: van Walter Zinzen over Paul Jambers tot Phara de Aguirre en Rudi Vranckx.

Ook 'Voor de mannen' (ook vanaf 3 september) is zo'n nieuwe productie. Daarin praat Xavier Taveirne met de eerste generatie mannen die openlijk homo waren in de jaren ’60, ’70 en ’80. Het is een aangrijpende en vaak ook onthutsende reeks met verhalen over liefde, strijd en pijn. Kortom: over het taboe van het homo zijn in minder tolerante tijden.

Buitenlandse fictie

"Daarnaast zijn we supertrots dat internationale topfictie zoals ‘My Brilliant Friend’, een nieuw seizoen van ‘Top of the Lake’ en het spraakmakende ‘Who is America?’ van Sacha Baron Cohen ook bij Canvas hoort", voegt Goris daar nog aan toe. "Meer nog, we brengen dit najaar ook al de tweede reeks van de beklijvende successerie ‘The Handmaid’s Tale’, deze keer nóg meer in het hart van ons schema. Wie naar Canvas kijkt - live, uitgesteld of online - moet het gevoel hebben de juiste keuze te hebben gemaakt. Daar gaan we ook dit najaar voor."