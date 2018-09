Van een mini-André Hazes tot metal en kleinkunst: dit is de derde blind audition van ‘The Voice Kids’ JOBG

28 september 2018

22u49

Bron: VTM 6 TV Alle ogen waren vanavond gericht op mini-André Hazes Kylan. Met zijn 9 jaar de jongste kandidaat van ‘The Voice Kids’, maar ongetwijfeld één van de strafste audities. Al lag de lat in deze derde blind audition bijzonder hoog, want ook kleinkunst en zelfs metal deden de coaches vechten om dé stem.

Dat ‘The Voice Kids’ nog lang niet uitgezongen is, bewijzen de kijkcijfers van vorige week nog. Toen keken maar liefst 930.000 kijkers naar de tweede blind audition, waarin twaalf straffe stemmen de pannen van het dak zongen. En dat was vanavond met de derde auditieaflevering niet anders. Coaches Laura Tesoro, Gers Pardoel, Sean Dhondt en Marthe, Klaasje en Hanne van K3 werden auditie na auditie verrast. K3 draaide meteen om bij het horen van de 8-jarige André Hazes, Kylan - ondertussen is hij al 9. Hij kreeg alle coaches aan het dansen met zijn bijzonder straffe versie van ‘Leef’. Zijn kostuumpje en André Hazes-hoed - “gekocht in de Amsterdam Arena”, zei Kylan trots - maakten het plaatje af.

“Wat een feestje”, aldus de dames van K3, die Kylan in hun team mochten welkom heten. Van het schlagerfeestje naar het metalfeestje dan, met de 14-jarige Thara. Haar tot aan de knieën, stoere botjes en zwarte leren handschoenen: ze zette de studio in vuur en vlam met het knallende ‘Stand My Ground’ van Within Temptation. Maar was dat voldoende?

Jolien (11) zorgde met haar ukelele en ‘Don’t Worry Be Happy’ van Bobby Mcferrin voor een reggae vibe waar de coaches instant vrolijk van werden. De vier stoelen van de coaches draaiden allemaal, maar wie kon haar strikken?

Een mini-André Hazes hebben we al gehad, een mini-Sharon den Adel van Within Temptation ook. Alsof dat nog niet genoeg is, dook er ook een mini-Stromae op. Kyle (14) koos niet voor een nummer van zijn grote idool, maar “speelde op safe” ‘Sanctify’ van Years & Years.

Kleinkunst was dan weer helemaal de dada van Ebe (14). Voor zijn auditie koos hij voor ‘Ruimtevaarder’ van Kommil Foo. “Ik heb dit nummer al zò vaak gehoord, maar dit is de mooiste versie ooit”, reageerde een dolenthousiaste Gers Pardoel.

Monden vielen ook open bij de auditie van Eva (14). Zij ontroerde alle coaches met haar betoverende versie van ’Read All About It’ van Emeli Sandé. Zo betoverend dat Gers, Laura, Sean en K3 zelfs gevochten hebben om haar stem…

Emeli Sandé was populair deze auditieaflevering, want ook de 14-jarige Sari koos voor één van haar nummers. Het ontroerende ‘Clown’ dit keer.

De Antwerpse Anna (13) met Russische roots koos voor het aanstekelijke ‘Riptide’ van Vance Joy.

Spring-in-‘t-veld Elisabeth (11) bracht een luide versie van ‘Call Out My Name’ van The Weeknd.

Voor Anaïs (12) mocht het allemaal wat ingetogener met ‘Little Do You Know’ van Alex & Sierra.

Enorm veel zenuwen vooraf, maar de schattige Josephine (10) zorgde voor kippenvel bij coach Gers met haar ‘Strong’ van London Grammar.

‘Save the best for last’ was duidelijk het geval. De gevoelige Evi (13) stond nog nooit op een podium, maar met ‘Yours’ van Ella Henderson leek het alsof ze al jàren ervaring heeft. Laaiend enthousiast waren de coaches.

Op naar de vierde en voorlaatste blind audition volgende week!