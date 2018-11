Van boer Manu hoeft Hilde voorlopig niet te werken in Zuid-Afrika: “Ik wil haar wittebroodsweken járen laten duren” Wim Nijsten

21 november 2018

12u00

Bron: Dag Allemaal 0 TV Boer zocht én vond vrouw. En nu is Hilde (50) ook bij Manu (53) ingetrokken in het verre Zuid-Afrika. “Hopelijk definitief”, zeggen de prille geliefden, die de eerste foto’s van hun nieuwe leven exclusief delen in Dag Allemaal.

Het eerste beeld dat Dag Allemaal te zien krijgt wanneer ze Hilde en Manu via WhatsApp spreken, is Hilde die op een trapladder de kleerkast aan het uitmesten is. “Ik ben nog geen dag in Zuid-Afrika en ik moet al poetsen”, lacht ze. “Mijn zwarte poetsvrouw kuiste niet goed, dus heb ik mij een blanke gezocht”, grijnst Manu.

Niet meteen een politiek correct mopje, maar het zet wel de toon. Voor wie ‘Boer Zkt. Vrouw’ niet zag, zouden ze al jaren een koppel kunnen zijn. Manu en Hilde zijn stapelverliefd, en hoewel zij nog maar pas bij hem is ingetrokken, voelt Hilde zich al helemaal thuis in Zuid-Afrika.

Hoe verliep het afscheid van België, ­Hilde?

Je hebt 20% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN