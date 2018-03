Van bikini-babes tot paaldansacts, 'Belgium's Got Talent' wordt pikant vanavond DBJ

16 maart 2018

14u19

Bron: VTM 0 TV Van bikini carwash tot dansende mannen op hakken: juryleden Dan Karaty, An Lemmens, Stan Van Samang en Niels Destadsbader krijgen vanavond de gekste acts voorgeschoteld.

De spits wordt afgebeten door gymnastenduo Interius Fortitudo (18 en 23, Brussel en Deurne), dat bestaat uit atleten, vrienden en vloggers Jimmy en Noah. De twee etaleerden hun talent al eerder: Jimmy nam in 2012 deel aan de Olympische Spelen en ook Noah vertegenwoordigde ons land op verschillende internationale kampioenschappen. Liefhebbers van het betere stuntwerk worden ook met Rafik Bobo (25, Antwerpen) op hun wenken bediend. De professionele stuntman brengt een komische acrobatieact voor de jury. Rafik kreeg echter net voor zijn auditie last van een blessure. Zal die hem parten spelen?

Het jongste talent van de avond is de 11-jarige ballerina Nanou (Maasmechelen). Ballet is echter niet het enige dat deze veelzijdige danseres doet: ze combineert turnen, acteren én playbacken. De Nederlandse Marinka (29, Geldrop) startte enkele jaren geleden met paaldansen om haar onzekerheid te overwinnen. Ondertussen heeft ze er ook haar hobby van gemaakt. Gekleed in een tijgerpakje laat Marinka het beest in zich los. Ook Eva (Tielt-Winge) gaat solo het podium op. De 36-jarige leerkracht heeft een passie voor toneel, maar schoof die opzij om voor haar 4 kinderen te zorgen. Met haar deelname aan Belgium’s Got Talent wil ze daar verandering in brengen. In haar monoloog legt ze haar ziel bloot.

“Wij komen hier de pannen van het dak spelen”, dat is de ambitieuze belofte die de jonge punkrockband Motion to Maintain (16-18, Leuven) maakt. In hun beste strandoutfits hopen ze de jury te overtuigen met een zelfgeschreven nummer. Meer én luider muzikaal geweld is er van percussiegroep DrumSpirit (15-19, Dadizele). De hechte vriendengroep heeft een unieke act opgebouwd rond het nummer Shape Of You van Ed Sheeran. Slaan ze daarmee raak?

Een primeur in Belgium’s Got Talent: jongerenkoor Youforia (14-24, Berchem) brengt voor de allereerste keer een musicalnummer. Ze hopen met hun deelname de clichés over het genre de wereld uit te helpen. Ook Sonita (25, Gent) zorgt voor hoge noten op het podium. De Kameroense studente verhuisde een jaar geleden helemaal alleen naar Gent. Zonder fans of familie in de zaal probeert ze niettemin de volledige Stadsschouwburg in te palmen met haar Hallelujah.

Auto’s wassen, een talent? Volgens The Bubble Babes wel. De entertainmentgroep is gespecialiseerd in een zogenoemde ‘bikini carwash’. Aan de act komt niet alleen veel water en zeep te pas, maar ook vuur. Dansen op hakken, veel vrouwen zouden zich er niet aan wagen. De mannen van Trinxx (18-23, Antwerpen) doen dat wél. Op hun torenhoge schoenen gaan ze de uitdaging aan om elegant een street dance uit te voeren. Jurylid Stan Van Samang ondervindt aan den lijve hoe moeilijk dat is.