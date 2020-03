Valt de seizoensfinale van ‘Familie’ pas in november? “Dat is echt nog niet zeker” SDE

16 maart 2020

12u25

Bron: MNM 0 TV Nu de opnames van ‘Thuis’ en ‘Familie’ zijn opgeschort tot minstens 3 april, moeten fans er rekening mee houden dat hun favoriete soap binnenkort misschien even van het scherm verdwijnt. ‘Familie’-acteur Kürt Rogiers (49) vreest zelfs dat de seizoensfinale uitgesteld zal worden tot na de zomer, vertelde hij vanochtend bij MNM. Maar of het zo’n vaart zal lopen, is nog lang niet zeker.

Volgens Kürt Rogiers kunnen zowel ‘Thuis’ als ‘Familie’ met de reeds opgenomen afleveringen nog tot ongeveer half april verder. Dat werd eerder ook al bevestigd door de makers: tot 17 april staan er afleveringen gepland. “Ik denk dat het dan voor dit seizoen gedaan is”, zegt Kürt Rogiers bij MNM. “Ik vermoed dat we als acteur ergens eind mei of begin juni opnieuw kunnen beginnen. Dan kan de reeks in september opnieuw beginnen lopen." Maar dat heeft ook gevolgen voor de seizoensfinale, iets waar veel fans traditiegetrouw erg naar uitkijken. “Die zullen waarschijnlijk pas in november te zien zijn”, denkt Kürt. “Dat gaat allemaal opschuiven.”

Dat doemscenario is echter nog lang niet zeker, benadrukken ze bij VTM. “We zijn op dit moment al onze opties aan het bekijken. We hebben zeker uitzending tot 17 april, maar wat er daarna gebeurt, is nog niet duidelijk. Alles hangt af van hoe de situatie zich ontplooit. Als we na 3 april opnieuw kunnen beginnen filmen, zal het zo’n vaart niet lopen. Op dit moment staat dat allemaal nog niet vast.”

VTM besloot in samenspraak met de VRT om de opnames van ‘Familie’ voorlopig stil te leggen uit gezondheidsoverwegingen voor de cast en crew. “We willen geen enkel risico nemen en de gezondheid van de cast en crew staat voorop”, aldus Dirk Lodewycx, algemeen directeur TV, Streaming en Radio. “Het is nu van groot belang om ervoor te zorgen dat de verspreiding van het coronavirus zo goed mogelijk wordt ingedijkt, dus we nemen het zekere voor het onzekere. Het spreekt voor zich dat dit op termijn ook impact zal hebben op ons programmaschema. We zijn dan ook volop aan het bekijken hoe we één en ander moeten bijsturen.”