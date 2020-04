Valsspelers, gevaarlijke spelletjes en een nieuw koppel doet z’n intrede: dit was aflevering acht van ‘Temptation Island’ Isabelle Deridder

10 april 2020

21u35 0 TV De eerste week in Thailand zit erop en het wordt voor de koppels steeds moeilijker om aan de verleiding te weerstaan. Dag acht is aangebroken, en die zag er zo uit!

Annelien en Rick moeten de aflevering beginnen met slecht nieuws. Een van de koppels - Gianni en Melissa dus - wordt betrapt op vals spelen en wordt dan ook naar huis gestuurd. Het resultaat? Met Zach en Simone doet een nieuw koppel hun intrede. Voor we hen te zien krijgen, worden Gianni en Melissa echter geconfronteerd met hun idiote gedrag. Om die woordenwisseling aan te gaan, worden ze bij het krieken van dag acht uit hun bed gehaald en naar Annelien en Rick gebracht.

Alsof dat nog niet erg genoeg is, draagt de man van de productie een vreselijk hemdje. Om over die short en schoenen nog maar te zwijgen. Sorry, man van de productie!

De verleidsters begrijpen er ondertussen niets van. Zij denken dat Melissa helemaal is doorgedraaid. Niet geheel bezijden de waarheid.

Ook Melissa wordt opgepikt door de productie. Door dezelfde man met het lelijke hemdje. En de eveneens lelijke short en schoenen. Die laatste hebben we dan maar preventief van de foto geknipt. Again: sorry, man van de productie!

Melissa laat vervolgens zien dat ze - zelfs wanneer de productie beelden heeft waarop de telefoons te zien zijn - dommer is dan wij dachten. De blondine probeert immers te ontkennen dat ze een gsm bij zich heeft. Als je dan toch gaat vals spelen: wees dan ook dapper genoeg om het toe te geven als je betrapt wordt, denken wij dan.

Al zouden we datzelfde ook van Gianni kunnen zeggen. Net als Melissa wil hij niet zeggen dat hij een gsm bij zich heeft.

Na een tijdje beseffen Angela, Elke en Roshina dat Melissa weg is. Al dringt het bij Elke aanvankelijk nog niet helemaal door.

Soit: wanneer de dames eindelijk door hebben dat Melissa weg is, krijgen we ein-de-lijk de confrontatie met Rick en Annelien. Gianni ontkent aanvankelijk dat hij weet waarom hij daar is, maar Melissa geeft meteen toe wat ze gedaan heeft...

... terwijl Gianni blijft ontkennen. Zelfs wanneer Rick diens telefoon laat zien, blijft de Nederlander beweren dat hij die niet gebruikte om berichtjes te sturen.

Hoe dan ook: de twee Nederlanders worden uit het programma gezet. Niet dat ze het echt erg lijken te vinden.

Vervolgens vertellen Annelien en Rick aan de andere deelnemers dat ze Melissa en Gianni niet meer zullen terugzien. De twee hebben ook een videoboodschap opgenomen voor hun collega’s. Die hakt er vooral bij Roshina stevig op in.

De gsm blijkt wel een twistpunt tussen de dames. Angela en Elke ontdekken immers dat Roshina wél wist dat Melissa een gsm bij zich had.En dat vind Elke niet zo leuk.

Wanneer de singles ook te horen krijgen wat er gebeurd is, zegt verleidster Romee alweer wat iedereen denkt. En zo blijft ze onze wekelijkse dose of truth.

In other news: we krijgen ook te zien hoe Elke de lat wel heel erg laag legt voor Arda.

En dan besluit Arda even op te sommen wat Elke volgens hem verkeerd doet. FOR REAL GAST? En dan nog eens zeggen dat je haar heel erg mist... terwijl je net geen seks hebt met Eline? Nop, dat geloven wij niet. Also: sinds wanneer impliceert Turks bloed dat je per definitie jaloers moet zijn? Kan iemand ons dat uitleggen alsjeblieft?

Gelukkig heeft Karim nog even wat opbeurende woorden voor Arda. Al weten we niet meteen wie of wat die metaforische slinger moet voorstellen.

HOE DAN OOK: DAAR ZIJN ZACH EN SIMONE!

Simone en Zach willen beiden vooral testen hoe ze met verleiding om kunnen gaan. Zach denkt dat hij dat wel aankan, want hij heeft vijf jaar in Lloret de Mar en Mallorca gewerkt. Rick ziet het al helemaal voor zich.

We hebben daarnaast ook geleerd dat Zach de relatie aanvankelijk veel serieuzer zag dan Simone, en dat laatstgenoemde ook een kinderwens heeft. Ze is tenslotte al 31 en ouder dan haar vriend, zoals Annelien het er netjes inwrijft. Soit: na de korte voorstelling van het nieuwe Nederlandse koppel, is het tijd voor een feestje. In het damesresort staat dat synoniem aan een Mexicaanse avond.

En ook in het mannenresort zijn ze het vertrek van Gianni snel vergeten. Ook daar wordt er hard gefeest... en dan doet plots Zach z’n intrede.

Ons Romee is helemaal onder de indruk van de looks van Zach.

In het vrouwenresort komt vervolgens ook Simone binnengewandeld. De mannen zijn very interested en dat is ook Elke niet ontgaan.

Angela is ook blij met de komst van Simone. Wel om lichtjes andere redenen dan de mannen.

Wanneer Simone vervolgens een rondleiding krijgt in het resort en daarbij de hand van verleider Bas vasthoudt, heeft Angela een kleine steek klaar voor de Nederlandse blondine.

En dan laten de verleiders zien waar ze echt op uit zijn. We zouden kunnen zeggen dat we verbaasd zijn, maar dan zouden we de waarheid geweld aandoen.

In het mannenresort is de spanning dan weer te snijden. De erotische. Tussen Arda en Eline. Uiteraard.

En dan gaat Arda voor het concept ‘grinden met een grens’. Dude, really?

Al begint Christian ook wat meer de grens op te zoeken. Hij heeft met Felicia echt z’n temptation gevonden. We denken toch dat we dat begrepen hebben uit de warrige uitleg die hij gaf.

Vervolgens legt Zach uit wat hij van Romee denkt. En zegt hij meteen ook dat de Nederlandse blondine zijn temptation is. Straf, na een paar uur!

Voor wie niet aan het opletten was, vat Karim de kersvers aangekomen koppelhelft nog even samen. Zach is iemand die volgens hem niet echt nadenkt over wat hij zegt. Logisch ook, als je nagaat wat Zach allemaal uitkraamt. Zeer respectvol ook. NOT.

Vervolgens hoort Mambo dat Zach één regel heeft meegekregen: niet twerken. Dat wil de zelfverklaarde twerk queen uiteraard niet laten gebeuren, maar Zach hapt niet. Pwoah pwoah pwoah...

Wanneer Nikki, Kunza en Romee vervolgens horen dat Zachs vriendin Simone zeven jaar ouder is, heeft Romee haar twijfels bij de slaagkansen van dit koppel.

Niet geheel onlogisch, want Zach verklaart vervolgens dat hij met iedere single wel de koffer zou kunnen induiken. Romee zegt alweer wat wij allemaal denken.

In het andere resort valt Simone dan weer volledig in de smaak bij verleider Bas. Hij windt er geen doekjes om.

Grigor/Jerommeke is ook onder de indruk. Hoewel hij zijn pijlen op Roshina had gericht, gaat hij plots voluit voor Simone.

Dat zorgt voor wrevel met Bas. Gelukkig weet Angela de situatie te kalmeren.

Hoe dan ook: de prijs voor meest irritante man gaat ook deze week naar Arda. Hij weet duidelijk waar zijn grenzen liggen, of dat denkt hij toch zelf. FOEMP!

En dan gaan Arda en Eline samen naar zijn slaapkamer. LIKE WHY?

Wat Zach al een eerste truth bomb ontlokt.

Niet dat hij daar lang over nadenkt, want de kersvers aangekomen Nedrlander heeft het te druk met zich te ontpoppen als een player. Hij heeft zelfs een tattoo om dat te bewijzen, en die showt hij aan Karim en Christian.

Om te bewijzen dat hij z’n tattoo echt waard is, doet hij vervolgens een opmerkelijke uitspraak tegenover Cheyenne.

Die laatste twee zijn er dan ook zeker van dat Zach snel de fout zal ingaan.

En daar is ook Romee het mee eens.

Meer zelfs: ze weet ook al met wie Zach in de fout gaat!

In het andere resort valt Simone niet meteen in de smaak van de andere dames. Angela haar gezichtsuitdrukking zegt het allemaal...

Christophe denkt dat Angela vooral jaloers is omdat ze nu minder aandacht krijgt.

En hij zou weleens gelijk kunnen hebben, want daarna komt de Belgische krullenbol nogal bitchy uit de hoek.

Al is de uithaal van Angela alweer niets vergeleken met het - we lenen even een uitdrukking van Mezdi - kinderachtige kutgedrag van Arda. Hij geeft aan verleidster Eline toe dat zij z’n enige temptation is, waarna hij met Eline in bed kruipt. We hebben Arda al eerder een foemp genoemd, maar nu willen we dat nog eens benadrukken. FOEMP!

En dan gaat - uiteraard - de gong af bij de dames. Dat zal ongetwijfeld een berg stress opleveren in de volgende aflevering. Onze innerlijke ramptoerist kan nu al niet meer wachten.

Tot volgende week!

