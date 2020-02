Vallen en opstaan voor Olga en Margaux in ‘Beat VTM’, maar wie is beste cheerleader? LOV

25 februari 2020

07u50 0 TV In ‘Beat VTM’ ging Olga Leyers de uitdaging aan om in 100 dagen de perfecte cheerleader te worden. Zo ook Margaux, die de eer van Vlaanderen moest verdedigen. De twee sloten hun weken van pittige training af met een spetterend optreden. Maar wie wint deze aflevering, en wat is de tussenstand geworden?

Tijdens een training die niet zo vlekkeloos verloopt, moet Margaux even naar buiten, frisse lucht gaan scheppen. “Ik wist dat ik mezelf te veel druk aan het opleggen was”, vertelt ze. “En het is heel frustrerend, want ik weet dat ik dat doe. Het ligt aan niemand anders.”

Na een sprong belandt Olga’s slechte voet per ongeluk in het gezicht van een collega. Meteen valt ze kermend op de grond. “Op een schaal van 1 tot 10? 10 ...” klinkt het. “Ik ben die blessures zo beu”, zucht ze.

Na weken van training betreden Olga en Margaux het podium om een spetterend optreden te brengen met hun team. Daarbij valt op dat Margaux nog heel erg gefocust is op het technische, terwijl Olga erin slaagde om een volwaardige show neer te zetten, zonder ooit haar smile te verliezen. Daarmee werd ze dan ook tot winnaar gekroond van deze uitdaging. Zo staat team VTM op dit moment, met 3 punten, voor op Vlaanderen, die nu 2 punten hebben.