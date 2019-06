Vaderdag op Eén: drie mooie portretten van Dieter Coppens, Wim Lybaert en Maarten Vangramberen MVO

03 juni 2019

10u43 0 TV Na de mama’s zijn nu de papa’s aan de beurt. Eén brengt vandaag drie intieme en inspirerende portretten over het vaderschap, te bekijken op VRT NU. Drie bekende papa’s trekken 24 uur op avontuur met hun zoon of dochter: Dieter Coppens met zoon Francis (10), Wim Lybaert met dochter Anna (8), en Maarten Vangramberen met zoon Felix (10).

Alle drie brengen ze een dag en nacht quality time door met hun zoon of dochter. Ze nemen nog eens de tijd om te genieten van wat echt telt. Tussendoor reflecteren ze over hoe het is om papa te zijn en staan ze stil bij de vragen waar elke ouder al eens over nadenkt. Wat willen ze meegeven aan hun kinderen? Wat zijn hun grootste zorgen? Waar genieten ze het meeste van?

Dieter geniet van 24 uur met zijn zoon Francis (10). Hij heeft nog twee dochters, Suzy (14) en Lou (12). Hij en zijn vrouw koesteren het feit dat Francis nog zo speels en zorgeloos is. “Als vader sta je kwetsbaarder in de wereld. Je hebt iets om voor te zorgen, iets heel kostbaars. Je wil er ook alles aan doen om dat kind goed door het leven te laten gaan. Daar ben je constant mee bezig.”

“Volg je buikgevoel. Dat heb ik meegekregen van thuis, en dat is zowat mijn levensmotto geworden. Buikgevoel zorgt ervoor dat je het juiste pad volgt in het leven, dat je je niet laat verleiden door andere dingen. Buikgevoel zit altijd juist. Dat is een levensles die ik mijn kinderen wil meegeven.”

Wim trekt erop uit zijn dochter Anna (8). Hij heeft nog twee zonen, Theo (14) en Rik (12) . “Ik ben pas op latere leeftijd vader geworden. Ik was 35. En een geluk, want mocht ik bijvoorbeeld 25 geweest zijn, zou dat niet goed gekomen zijn. Je moet je aandacht kunnen verleggen naar de ander. Eerst naar een vrouw, waar je veel aandacht aan geeft. Daarna kinderen. En kinderen, die vragen toch wel veel aandacht.”

“Elke mama of papa denkt wel eens: ik ben geen goeie mama of papa. Ouder zijn, je kan het niet leren. Er is geen handboek. Je denkt soms dat je niet dezelfde fouten zal maken als je eigen ouders. Maar je wordt er milder in. Je doet maar wat. Je doet je best. Of het goed is of niet, dat weet je niet.”

Maarten neemt zijn zoon Felix (10 jaar) mee. Ze genieten hun vader- en zoondag. Hij heeft nog een dochter Julliette (8). “Ik ben wel angstig dat mijn kinderen gaan zeggen later zullen zeggen dat ik er weinig voor hen ben geweest. Daar heb ik heel veel schrik voor. Daarom probeer ik er op de belangrijkste momenten wel te zijn. Hopelijk compenseren die kwaliteitsmomenten voor de periodes dat ik er niet ben. Mijn job die ik ontzettend graag doe en ook belangrijk vind, eist veel. Evenwicht zoeken is ontzettend moeilijk.”

“Ik hoop dat Felix altijd zal beseffen dat familie heel belangrijk is, dat dat mensen zijn die altijd voor je zullen klaarstaan. Ik heb ook momenten gehad dat ik daar minder van moest weten. Maar ik hoop dat hij beseft dat dat het allerbelangrijkste is, je familie, je gezin en je grootouders.”