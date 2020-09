Vader van Matthias uit ‘Jonge Wolven’ lag 8 weken in coma door corona: “Hij was één van de eerste mensen die het had” MVO

28 september 2020

TV Het bedrijf van Matthias uit 'Jonge Wolven' groeit exponentieel, maar familie blijft het belangrijkste. Zijn vader en hijzelf getuigen over een moeilijke periode tijdens de lockdown: "Mijn vader was een van de eersten in het ziekenhuis door corona."

“De dag dat ze hem wakker maakten zat ik in een meeting.”, vertelt Matthias. “Ik kreeg opeens telefoon van het ziekenhuis en heb alles laten vallen. Ze toonden hem op video, via een iPad. Het gaf zo’n goed gevoel om hem terug te zien, wetende dat hij op een bepaald moment maar 30% kans had om te overleven... Ik ben zo dankbaar dat alles is goed gekomen.”

