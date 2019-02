Unieke tekening levert Oekraïnse vrouw Golden Buzzer op in ‘Got Talent’ KD

05 februari 2019

17u10 0 TV Zandartieste Kseniya Simonova (33) uit Oekraïne is met de laatste Golden Buzzer gaan lopen in ‘America’s Got Talent: The Champions’. Presentator Terry Crews stuurde de vrouw zo rechtstreeks door naar de grote finale.

In ‘America’s Got Talent: The Champions’ nemen voormalige winnaars en finalisten uit diverse landen het tegen elkaar op. Kseniya won ‘Ukraine’s Got Talent’ in 2009 met haar bijzondere kunstvorm. De vrouw tekent namelijk verhalen met zand. Het verhaal dat ze bracht in ‘America’s Got Talent’ bracht de jury en presentator Terry Crews tot ontroering.

“Het gaat over een jongen die een beroemde schilder wordt en zijn ouders vergeet. Alsjeblieft, vergeet je ouders nooit”, aldus Kseniya. Terry Crews, die als presentator over het lot van één act mag beslissen, stuurde de vrouw vervolgens door naar de finale. De jury prees hem voor zijn keuze. “Jij bent een winnaar”, klonk het. In de finale zal Kseniya het moeten opnemen tegen toppers als Susan Boyle, Angelica Hale en Deadly Games.

‘America’s Got Talent: The Champions’ elke zondag om 20u30 op Q2.