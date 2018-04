Unieke blik achter de schermen van 'Big Little Lies': Nicole Kidman en 'schoonmoeder' Meryl Streep samen op set SD

06 april 2018

09u32

Bron: ANP 0 TV De opnames van het tweede seizoen van 'Big Little Lies' zijn van start gegaan en daarmee maakte Meryl Streep (68) officieel haar debuut op de set van de HBO-hitserie. Nicole Kidman (50) deelde een foto op Instagram, waarop de twee samen te zien zijn tijdens een scène.

"De eerste dag op de set met Meryl en 'mijn' jongens!", schrijft Nicole bij de foto. Meryl speelt de rol van Mary Louise Wright, de schoonmoeder van Nicole's personage. Streep vertelde eerder al "ontzettend veel zin te hebben in dit nieuwe avontuur". De keuze voor Big Little Lies was opmerkelijk, omdat de meervoudig Oscarwinnares al jaren geen grote televisieklussen had aangenomen. Deze serie vond ze echter zo goed in elkaar zitten, dat ze er graag aan meewerkte.

Dit tot vreugde van initiator Reese Witherspoon, die haar 'dreamteam' dankzij Streep uitgebreid zag worden.

First day on the set with Meryl and "my" darling boys! #BigLittleLies