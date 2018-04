Uniek portret: vanavond extra 'Telefacts' over Avicii TDS

23 april 2018

16u23

Bron: VTM 0

Hoe onverwacht was het overlijden van Avicii? Dat de dj al lang met zijn gezondheid sukkelde, blijkt uit de reportage in een extra uitzending van 'Telefacts' vanavond, met daarin een verslag van zijn Australische tour in 2013. Een jaar waarin hij meer dan 300 optredens gaf, die hem mentaal en fysiek totaal hebben uitgeput. Tijdens de tour in Australië krijgt Avicii problemen met zijn appendix en galblaas. Hij wordt geopereerd aan zijn appendix, maar de dokters adviseren hem voldoende rust te nemen. Volgens hen kan een galblaasoperatie nog worden uitgesteld. Tim (Avicii) beslist om zijn tour verder te zetten, ten koste van zijn gezondheid. 'Telefacts', vanavond om 22.50u op VTM.