Uma Thurman strikt rol in sinistere Netflix-serie MVO

30 mei 2018

06u40

Bron: ANP 0 TV Uma Thurman (48) speelt een van de hoofdrollen in de nieuwe Netflix-serie 'Chambers'.

De serie gaat over een jonge hartpatiënte die zich gaat verdiepen in het mysterie rond het donorhart dat haar leven heeft gered. Hoe meer ze achter de waarheid over over de plotselinge dood van haar donor ontdekt, des te meer begint ze karaktereigenschappen van de overledene over te nemen, waarvan sommige verontrustend sinister zijn.

Thurman speelt Nancy, de moeder van de donor. Zij zoekt toenadering tot de jonge ontvanger van het hart van haar dochter, waarbij ze erachter komt dat haar dochter misschien niet zo dood is als ze dacht.