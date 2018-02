UK lauwert Belgische fictie: ook '13 Geboden' verschijnt op Channel 4 SD

22 februari 2018

Bron: The Guardian 0 TV Belgische fictie scoort in het Verenigd Koninkrijk. Na 'Tabula Rasa' verschijnt volgende maand ook '13 Geboden' op Channel 4. “Belgisch drama is het nieuwe Scandi-noir”, zo schrijft The Guardian.

'13 Geboden' is een 13-delige Vlaamse televisieserie van Maarten Moerkerke, die in 2018 werd uitgezonden op VTM. De thrillerserie speelt zich af in Aalst en vertelt het verhaal van een seriedader die gebruik maakt van de Tien Geboden om met zijn misdaden de maatschappij wakker te schudden en schijnbaar lang vergeten normen en waarden in ere te herstellen. Twee politie-inspecteurs (gespeeld door Dirk Van Dijck en Marie Vinck) gaan tot het uiterste om de dader te vatten en botsen daarbij ook op hun eigen limieten. Andere belangrijke rollen zijn voor Karlijn Sileghem, Bert Haelvoet, Tom Ternest, Koen Van Impe en Ella Leyers.

"Ik ben heel enthousiast over wat er de laatste jaren in België gemaakt wordt. Belgische televisie zal dit jaar een echte doorbraak kennen in de UK", vertelt TV-producent Walter Iuzzolino aan The Guardian. Na de Scandinavische toppers als 'The Killing' en 'The Bridge' wordt Belgische fictie nu naar voor geschoven als het nieuwe Scandi-noir.