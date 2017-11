Uitzendrechten ‘Zwijgen is geen optie’ te koop op eBay voor 99 cent Margo Verhasselt

09u00 0 Zwijgen is geen optie Screenshot aflevering met Jonas Geirnaert TV De uitzendrechten voor televisie van het online interviewprogramma ‘Zwijgen is geen optie’ staan sinds zondagavond te koop op eBay. Er kan al een bod gedaan worden vanaf 99 cent.

Tom en Anthony, de makers van ‘Zwijgen is geen optie’, tonen tijdens hun afleveringen steeds opnieuw enorm geëngageerde mensen, die hun voorbeeld met de wereld willen delen. Onder andere Piet Colruyt en televisiemaker Jonas Geirnaert kwamen al aan het woord. Tot nu toe kunnen de afleveringen alleen op YouTube bekeken worden. Maar de makers besluiten een andere weg in te slaan en bieden nu de uitzendrechten voor televisie van het eerste seizoen te koop aan op eBay, en dat voor maar 99 cent.

Of een (Vlaamse) zender ingaat op het aanbod, is maar de vraag, het gaat de makers eerder om een statement: “Financieel hebben we weinig te winnen bij deze verkoop, maar het is het statement dat telt. We merken in onze omgeving dat tv-kijkers geen YouTube-content bekijken en dat YouTube-voorstanders geen tv meer kijken.”

"Een uur televisie kost volgens het VRT jaarverslag 57.000 euro. Voor die prijs maakt 'Zwijgen is geen optie' 25 afleveringen. “Door de uitzendrechten praktisch weg te schenken, hopen we een nieuw publiek te inspireren met de verhalen van onze 26 idealisten.”

De afleveringen van de 22-delige reeks waren tot nu toe alleen nog maar zichtbaar op YouTube. Maar op de website zijn de advertentietarieven volgens de makers te laag om kwaliteitsvolle content te maken voor een Nederlandstalig publiek. Ze dromen van een lokaal platform, waar lokale makers eerlijke prijzen kunnen verdienen met kwaliteitsvolle content: “Wie vandaag jonge makers de ruimte biedt om te experimenteren online, is morgen de grootste kweekvijver voor talent. De vraag is alleen: wie durft?”

Bieden op de uitzendrechten kan hier.