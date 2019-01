Uitgever kinderboeken klaagt Netflix aan voor “reputatieschade” door vermelding in ‘Bandersnatch’ kg

12 januari 2019

20u49

Bron: Belga 0 TV Netflix wordt voor de rechter gedaagd door de uitgever van de boeken ‘Choose Your Own Adventure’, voor het refereren naar die boeken in ‘Bandersnatch’, een interactieve film van de makers van ‘Black Mirror’. De uitgever vraagt 25 miljoen dollar voor de "reputatieschade" die hij oploopt, meldt BuzzFeed.

In de kinder- en jeugdboekenreeks ‘Choose Your Own Adventures’ kiezen de lezers het lot van de personages door verschillende keuzes die leiden tot verschillende scenario's. ‘Bandersnatch’ vertelt het verhaal van een jongeman die een videospel maakt waarbij de spelers zich via keuzes door het spel bewegen, terwijl de Netflix-kijkers ook zelf kunnen bepalen wat het hoofdpersonage moet doen.



In de film baseert de spelmaker zich op een boek, dat expliciet een "Choose Your Own Adventure"-boek wordt genoemd. Volgens uitgever Chooseco gebruikt Netflix de referentie naar de boekenreeks om in te spelen op het gevoel van nostalgie van de kijker tegenover de jaren 80 en 90. Het probleem is echter dat de boeken in ‘Bandersnatch’ geassocieerd worden met geweld, meent de uitgever. Zo kan de kijker onder meer kan kiezen of het hoofdpersonage zijn vader doodt, of hij zelf uit een raam springt en of hij een lichaam in stukken snijdt.

Bezorgde ouders

"We hebben veel negatieve reacties gekregen van mensen die dachten dat we verbonden waren aan deze film, onder wie ouders die bezorgd waren dat we het CYOA-merk hadden gelinkt aan inhoud die hen schoffeert", aldus de uitgeverij aan BuzzFeed.



Netflix en Chooseco hebben in 2016 onderhandelingen gevoerd, maar het streamingbedrijf heeft nooit de toestemming gekregen om het ‘Choose Your Own Adventure’-handelsmerk te gebruiken, zo blijkt uit de klacht die werd ingediend. Het is niet duidelijk of die onderhandelingen over "Bandersnatch" gingen.



Netflix wilde niet reageren op de klacht.

