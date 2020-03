Uitgelicht: de opvallendste ‘Temptation Island’-verleiders Christophe D’Huysser

06 maart 2020

06u00

Bron: Story 0 TV De eerste (dubbele) aflevering van ‘Temptation Island’ was meteen een schot in de roos, en dan vooral voor de verleiders en verleidsters die op slinkse wijze de koppels het hoofd op hol proberen te brengen. Deze vrijgezellen beloven in Story ook de rest van het seizoen alvast voor vuurwerk te zorgen.

Annelien Coorevits (die opnieuw presenteert aan de zijde van Rick Brandsteder) beloofde het al: het nieuwe Temptation-seizoen wordt spannend. Vrijgezellen Christophe en Amber zijn alvast twee redenen om de komende weken te kijken kijken - om de intussen beroemde woorden van Haroon uit de editie van 2016 te gebruiken.

Christophe brak vlak voor de opnames met zijn ex

“Ik voel me beter in een relatie dan als single. En ik ben bijna altijd trouw”

Een spierbundel met lang haar en een indringende blik: niet zo verrassend dat de Temptation-fans verleider Christophe (23) meteen zijn gaan vergelijken met zijn voorganger Ken, die drie seizoenen geleden het hart veroverde van Lize. Maar de twintiger uit Wuustwezel, die er als hobby’s een opvallende mix op nahoudt van boksen, krachttraining, salsadansen en yoga, hééft al een bijnaam: Tarzan. “Voor alle duidelijkheid, zo zou ik mezelf nooit noemen, anderen hebben mij die bijnaam gegeven”, aldus Christophe. “Omdat ik een echt natuurmens ben: avontuurlijk ingesteld en helemaal into backpacken.”

Het heeft dus niks te maken met een hoog aantal wilde avontuurtjes met mooie vrouwen?

Dat valt nog heel goed mee. Ik ben altijd iemand geweest die zich beter voelt in een relatie. Op mijn zeventiende had ik mijn eerste serieuze relatie van een jaar, nadien eentje van drie jaar en vlak voor Temptation Island was ik ook nog anderhalf jaar samen met een meisje. En ja, als single profiteer ik van het goeie leven, maar in een relatie ben ik bijna altijd trouw. Daar probeer ik me echt aan te houden.

Waarom kwam het met je laatste vriendin tot een breuk?

Onze relatie was doodgebloed. En ik ben nog niet klaar om mij echt te settelen, dus heb ik er een einde aan gemaakt. Toch was het geen makkelijke beslissing, ik heb me nadien echt down gevoeld. Toen ik zag dat ze verleiders zochten voor het nieuwe seizoen van Temptation heb ik mij in een opwelling kandidaat gesteld.

Waren je ouders even enthousiast?

Zij steunen me volledig. Toen ik voor de opnames toch even twijfelde, hebben zij mij zelfs over de streep getrokken. Toegegeven: ze beseften toen nog niet zo goed wat Temptation inhield. Tot ze online wat filmpjes bekeken. Toen vroegen ze zich ook af of het wel zo’n goed idee was. Maar ik heb hen kunnen geruststellen en beloofd dat ik ­mezelf zou blijven.

Domme dingen zeggen

En is dat gelukt: jezelf blijven op het eiland?

Iedereen zegt al eens domme dingen, dus hopelijk kom ik niet debiel over. Maar ik denk niet dat ik ooit spijt zal krijgen van mijn deelname. Ik wilde altijd al eens meedoen aan een televisieprogramma. Ik had alleen niet verwacht dat het zo intensief zou zijn. Ik was daar wel als verleider, maar als ik zag dat de vrouwen zich slecht voelden, had ik het zelf ook moeilijk. En het was ook hard werken. Niks drie weken aan het zwembad liggen, we hadden van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat opnames. Nadien was ik echt moe. Ik ben geen geboren verleider, ik ben zelfs eerder onhandig op dat vlak.

Op wat voor type vrouwen val je?

Eigenlijk is Alicia Keys mijn droomvrouw, ik heb een zwak voor donkere meisjes. Maar het innerlijk primeert. Een vrouw moet grappig en intelligent zijn en niet jaloers worden zonder reden. In een relatie moet je elkaar de vrijheid geven om jezelf te kunnen blijven.

Over vrijheid gesproken: de komende weken zal jij natuurlijk wereldberoemd worden in Vlaanderen...

Dat vooruitzicht schrikte me af. In de spotlights staan is nooit mijn ding geweest. Ik zal dus blij zijn als alle media-aandacht weer wegebt en de rust terugkeert. Ik koester zeker geen ambities voor een mediacarrière. Ik wil niet voortdurend op tv komen, zoals Pommeline en Fabrizio destijds. Ik geef wel toe dat de actes de présence de komende maanden mooi meegenomen zijn om een centje bij te verdienen. Als jonge kerel is het niet makkelijk om financieel op eigen benen te staan.

Sinds haar borstvergroting speelt Amber haar cupmaat uit

“Als je een Louis Vuitton-tas koopt, laat je die ook niet in de kast staan’

Wie denkt dat alle Temptation-verleidsters alleen bezig zijn met shoppen, zal verrast zijn door Amber. De 22-jarige uit Wetteren werkt wel als verkoopster bij H&M, maar haar vrije tijd besteedt ze liefst aan haar getunede BMW, waarmee ze automeetings afschuimt. “Die passie voor wagens heb ik al mijn hele leven. Ik speelde niet met Barbiepoppen, wel met speelgoedautootjes. Ik denk dat het een misvatting is dat vrouwen niet zo bezig zijn met auto’s.”

Om in autotermen te blijven: heb je al laten sleutelen aan je lichaam?

Drie jaar geleden liet ik een borstvergroting uitvoeren en ging ik van een AA naar een D-cup. Puur voor mezelf, want ik voelde me slecht in mijn vel. Met mijn grotere cupmaat heb ik meer zelfvertrouwen. En alles ziet er nog steeds heel naturel uit, vind ik.

Speel je op het eiland je boezem uit?

Als je iets nooit hebt gehad en dat verandert plots, mag je dat in mijn ogen wel tonen. Zeker omdat het flink wat geld heeft gekost. Als je een dure Louis Vuitton-handtas koopt, laat je die ook niet in de kast staan.

Waarom neem je deel aan Temptation?

De makers hebben mij gecontacteerd. Maar ik hou wel van avontuur, ik nam ook al deel aan missverkiezingen. En misschien opent mijn bekendheid wel deuren.

Jong en naïef

Bij de spotlights hoort ook kritiek. Ben je daar klaar voor?

Dat heb ik al gemerkt. Toen onze officiële groepsfoto werd verspreid, kwam er meteen commentaar op mijn latex bikini. Sommigen vonden mijn topje te klein, anderen het broekje te groot. Maar dat is de mode. Ach, als ik heel de tijd gefocust ben op negatieve reacties, word ik zelf ook zo. En ik sta juist heel positief in het leven.

Heb je al veel ervaring met de liefde?

Ik heb tot nu toe twee serieuze relaties gehad. Maar twee keer ben ik aan de lopende band bedrogen. Van de ene jongen wist ik het niet, van de andere wel. Maar ik was jong en naïef en wilde hem niet loslaten. Ik heb daar echt van afgezien. Sindsdien ben ik ervan overtuigd dat mannen die ooit zijn vreemdgegaan, dat blijven doen. En dat wilde ik ook tonen aan de vrouwen van de Temptation-koppels. Als een gunst.

Dat belooft. Kijk jij nu elke vrijdag met een gerust hart naar Temptation?

Ja. Ik weet wat ik heb gedaan en ik heb nergens spijt van. Ook al had mama vooraf wel gezegd dat ik me daar moest gedragen... (lacht)