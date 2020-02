U kijkt toch ook? Tv-beest Jules Hanot selecteert het beste van dit weekend Redactie

15 februari 2020

06u00 0 TV Tv-beest Jules Hanot selecteert voor ons het beste van het kleine scherm. Van niet te missen films tot reeksen en docu's waar iedereen over wil meepraten. Dit zijn de beste titels die je dit weekend kan bekijken.

‘Twee tot de zesde macht’

Tv-kok blijft quizmaster in bijberoep

Toen Bart De Pauw twee jaar geleden door de VRT tot ‘persona non grata’ werd verklaard, leken ook de dagen van ‘Twee tot de zesde macht’ geteld. Tot Jeroen Meus zich als reddende engel aanbood en andermaal mag opdraven als schalkse gastheer van dit populaire spelletje. Daarin nemen naar beproefd recept twee duo’s onbekende Vlamingen het in thematische afleveringen op tegen een tandem gerekruteerd uit een BV-supermacht aangevoerd door ervaringsdeskundigen als onder anderen Tom Waes, Philippe Geubels en Jeroom.

Het nieuwe BV-bloed wordt geleverd door de Nederlandse acteur Frank ‘Undercover’ Lamers, Wetstraatjournalist Ivan De Vadder en actrices Charlotte ‘Studio Tarara’ Timmers en Kim ‘Dertigers’ Van Oncen. Die laatste mag aan de zijde van ‘callboy’ Rik Verheye de spits afbijten in de ‘liefdesaflevering’. Vrolijk, pretentieloos en een tikkeltje ondeugend zondagavondvertier vol ‘wist-je-datjes’ en met als gangmaker een olijke tv-kok die zich met succes omschoolde tot quizmaster in bijberoep.

Zondag, 20u op Eén

‘ Geheimen van het Lam Gods’

Wedergeboorte van een 15de-eeuws meesterwerk

Het monumentale meesterwerk van Jan en Hubert Van Eyck is niet uit de actualiteit te branden. De tickets voor de Jan Van Eyck-tentoonstelling in het Gentse MSK vliegen de deur uit en na jaren minutieuze restauratie blikt het beroemde lam opnieuw fris, monter en met twee oren minder de wereld in. Vanzelfsprekend laat ook Canvas zich tijdens dit Van Eyckjaar niet onbetuigd. Het registreerde hoe de restaurateurs het retabel langzaam maar zeker de glans en glorie van weleer teruggeven. Een monnikenwerk dat 1,5 miljoen euro kostte en waarbij pas na anderhalf (!)jaar ontdekt werd dat het schilderij zwaar overschilderd was. Verder komen we in dit boeiende docu-drieluik alles te weten over onder meer de rol van broer Hubert, de 'rare' rechterborst van Eva en de poetsvrouw van Filips De Goede. Fascinerende culturele ontdekkingsreis waarin het fameuze lam slechts mondjesmaat zijn vele geheimen prijsgeeft.

Zondag, 20u55 op Canvas

‘ Blind Getrouwd’

De ultieme 'guilty pleasure'

De dagen dat de VRT alleenheerser was op zondagavond lijken definitief geteld nu VTM kijkcijferkanon 'Blind Getrouwd' op de dag des heren in stelling brengt. In dit populaire en spraakmakende 'sociaal experiment' ontdekken kinderloze singles die elkaar van haar noch pluimen kennen, pas na het ja-woord welk vlees ze in de kuip hebben. Het programma kreeg een grondige opfrisbeurt. Lotte Vanwezemael, Filip Geelen en Sarah Hertens voegen zich bij Wim Slabbinck en Gert Martin Held als 'matchmakers', een homokoppel neemt voor het eerst deel en het avontuur duurt zeven in plaats van vijf weken.

Ook de exotische huwelijksreis wordt verlengd, de koppels gaan halverwege op 'boot camp' en moeten langer samenwonen. Vijfde jaargang van een slim gemaakte en razend verslavende guilty pleasure waarin de 'gearrangeerde' huwelijken doorgaans meer katten in zakken opleveren dan matches made in heaven. U kijkt toch ook?

Zondag, 19u55 op VTM

‘Rocketman’

Leven en werken van 'Sir Elton'

Elton John (72) is al even bezig met zijn 'Farewell Yellow Brick Road'-afscheidstournee. Het slotakkoord van een lange muzikale rit die van Reginald Dwight uit Pinner Middlesex een van de succesvolste iconen uit de popgeschiedenis maakte. Al liepen - de meer dan 300 miljoen verkochte platen ten spijt - leven en carrière niet altijd over rozen. De flamboyante zanger worstelde lang met depressies, eetstoornissen, drank, drugs en de aanvaarding van zijn geaardheid.

Meer dan stof genoeg dus voor een wervelende 'biopic', die onverbloemd ook de kleine kantjes van de artiest belicht, stilstaat bij zijn 'eeuwige' samenwerking met Bernie Taupin en royaal afgekruid wordt met glamour, glitter, brillen, waanzinnige kostuums en onvergetelijke muziek. Ingrediënten die van 'Rocketman' een pittige muzikale cocktail maken die ook door de meester zelf werd gesmaakt en kan rekenen op Taron Egerton, die op magistrale wijze in de huid kruipt van 'Sir Elton'.

Te bekijken via Play More van Telenet

‘The Pharmacist’

Als de dokter een drugsdealer is

In 1999 wordt Danny, de aan crack verslaafde 23-jarige zoon van apotheker Dan Schneider, bij een drugsdeal doodgeschoten. Omdat het politie-onderzoek - "Die junk kreeg wat hij verdiende" - niet opschiet, besluit Schneider zelf de dader te zoeken. Hij slaagt er uiteindelijk in de moordenaar achter de tralies te krijgen. Het begin van een onwaarschijnlijke kruistocht tegen het enorm verslavende opiumproduct OxyContin, dat steeds meer dodelijke slachtoffers maakt, massaal wordt voorgeschreven door een criminele dokteres en ook in Schneiders apotheek verkrijgbaar is.

Zet u schrap voor een even hallucinant als spannend verhaal over een moedige apotheker, die om andermans zonen te redden onvervaard ten strijde trekt tegen de drugswereld, overheidscorruptie en winstbejag. Aangrijpende en onder geen beding te missen vierdelige true crime-reeks die het verdient om in één ruk te worden uitgekeken.

Te bekijken via Netflix