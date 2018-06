Tweelingbroers uit 'Iedereen beroemd' maken hiphop-single KDL

06 juni 2018

13u11

Bron: VRT 0 TV Komende vrijdag is de laatste aflevering van de rubriek 'De bucketlist' te zien in 'Iedereen beroemd'. In die rubriek werkt parkinsonpatiënt Maarten zijn bucketlist samen met zijn tweelingbroer Thomas af. Die lijst staat vol dingen die ze voor de eerste keer wilden doen of die ze graag nog een keer wilden beleven voordat het lichaam van Maarten verder aftakelt.

De Lierse identieke tweeling Maarten en Thomas liet niemand de voorbije weken onberoerd met hun kleine en grote dromen. De broers konden al heel wat zaken van hun bucketlist afvinken, maar in deze laatste aflevering maken ze een gedeelde jongensdroom af: een hiphop-plaatje maken. Omdat ze fan zijn van het genre, omdat een dag in de studio puur plezier is, maar ook omdat het spraakvermogen van Maarten er beetje bij beetje op achteruit gaat.

Met de single 'Vier uur bier uur' brengt de tweeling onder de naam Renders Bros. dezelfde eenvoudige boodschap als bij de volledige bucketlist: geniet van het leven met vrienden en familie, zo lang het kan. In de studio werden ze bijgestaan door toptalenten DJ 4T4 van Het Hof van Commerce, Bobby Ewing van Discobar Galaxie en Stijn, the Performing Artist.