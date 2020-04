Tweeling Deborah en Jasmina mag eigen restaurant openen in ‘Mijn Keuken Mijn Restaurant’ BDB

09 april 2020

21u40 3 TV Met de hakken over de sloot won de tweeling Deborah en Jasmina de tweede battle van het VTM-programma ‘Mijn Keuken Mijn Restaurant’. De zussen mogen hierdoor in een latere fase van de wedstrijd een eigen restaurant openen.



Deborah en Jasmina namen het donderdagavond op tegen kotgenoten Seb en Simon. De zussen traden uit hun comfortzone en kozen bij het voor- en hoofdgerecht tweemaal voor vis. De algemene commentaar van juryleden Sergio Herman, Marcelo Ballardin, Piet Huysentruyt, Anne-Sophie Breysem, Loïc Van Impe en Sofie Dumont was dat de borden zeer mooi gepresenteerd waren, maar dat ze smaak en passie ontbraken. Die kritiek kwam hard aan bij de zusjes. Gelukkig viel hun dessert wel in de smaak.

Seb en Simon bleven daarentegen bij hun concept: Vlaamse klassiekers met een eigen twist. Zo serveerden ze als dessert een speciale versie van smoutebollen met Antwerpse Tripel, pastinaak en grondappel. Dat gerecht viel absoluut niet in de smaak bij de jury. Zelfs zoetebek Piet Huysentruyt was zwaar teleurgesteld: “Ik ga het in één woord zeggen: afschuwelijk. Dit is goed geprobeerd, maar slecht gearriveerd. Ik heb nog nooit van mijn leven een dessert laten staan, maar dit laat ik staan, sorry”.

Uiteindelijk gingen Deborah en Jasmina met de overwinning aan de haal. Met de hakken over de sloot wel, want ze behaalden een magere score van 30/60. Het viel de jury op dat ze zeer gelaten reageerden op hun overwinning. “Het is wat we gehoopt hadden. We stoten door naar de volgende ronde. Maar het is heel dubbel, want we zijn niet trots op onze punten. Zeker omdat we weten dat we beter kunnen”, verklaarde Deborah.

Jasmina en Deborah zijn na Lorenzo en Ayse het tweede duo dat in een latere fase een eigen restaurant mag openen. De opnames van deze fase worden omwille van de maatregelen rond het coronavirus later ingepland en uitgezonden.

