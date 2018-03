Tweede seizoen voor revival van Amerikaanse tv-serie 'Roseanne' SD

30 maart 2018

20u47

Bron: ANP 0 TV De nieuwe serie Roseanne is zo'n succes dat ABC al een tweede seizoen heeft besteld. De nieuwe serie begon deze week. Meer dan 21 miljoen Amerikanen keken naar de doorstart van de comedyserie.

Het huidige tiende seizoen beslaat negen afleveringen. Het elfde seizoen krijgt dertien afleveringen, meldt Deadline. "We zijn heel blij dat Amerika de familie Connor weer heeft verwelkomd. De show is net zo fris en relevant als de laatste afleveringen van 21 jaar geleden. We kunnen niet wachten om te zien wat Roseanne en haar team voor volgend jaar in petto heeft", laat ABC weten.

In de hitserie, die afgelopen week na ruim twintig jaar weer te zien was, speelt Barr een luidruchtige Trump-supporter. De actrice is zelf ook een aanhanger van de Republikeinse miljardair. De voltallige cast keert terug voor het huidige seizoen, onder wie Roseanne Barr (Roseanne), John Goodman (Dan), Sara Gilbert (Darlene), Laurie Metcalf (Jackie), Michael Fishman (D.J.) en Lecy Goranson (Becky).

‘Roseanne’ scoorde het beste kijkcijfer van de laatste vier jaar in de States. Het verdringt de seizoensopener van ‘The Big Bang Theory’ uit 2014 van de eerste plaats. En wat belangrijker is: ‘Roseanne’ scoort beduidend beter dan die andere recente reboot: ‘Will and Grace’. Niemand minder dan Donald Trump belde actrice Roseanne Barr erover op om haar persoonlijk te feliciteren. Tv-kenners verwachten nu dat ‘Roseanne’ ook internationaal zal scoren. Voorlopig blijft het koffiedik kijken of de serie binnenkort ook bij ons te zien zal zijn.