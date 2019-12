Tweede seizoen voor ‘Durf Te Vragen’ SDE

16 december 2019

Goed nieuws voor Siska Schoeters (37): haar programma 'Durf Te Vragen' krijgt een tweede seizoen. Ook volgend jaar zullen bepaalde bevolkingsgroepen dus bestookt worden met grappige, gedurfde en zelfs licht ongepaste vragen.

Dit najaar presenteerde Siska Schoeters het programma ‘Durf Te Vragen’, dat uitgezonden werd op Eén. Elke aflevering focuste op een groep mensen waar we stiekem heel veel vragen over hebben, maar die we zelf niet in hun gezicht durven stellen. Onder meer rolstoelgebruikers, priesters en mensen die aan polyamorie doen, beantwoorden deze vragen openhartig en dat leverde verrassende en eerlijke televisie op. Het programma werd dan ook goed bekeken, met soms meer dan 900.000 kijkers.

