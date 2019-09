Tweede seizoen ‘The End of the F***ing World' verschijnt in november TDS

07 september 2019

09u05

Bron: ANP 2 TV De populaire serie ‘The End of the F***ing World’ keert in het najaar terug. De Britse zender Channel 4 onthulde vrijdag dat het tweede seizoen vanaf november te zien is. In dezelfde maand verschijnt de Britse zwarte komedieserie ook op Netflix. De exacte data werden niet bekendgemaakt.

De tweede reeks speelt zich af twee jaar na het eerste seizoen, dat in 2017 te zien was. Ook werd onthuld dat hoofdrolspeelster Jessica Barden (Alyssa) terugkeert en dat ‘Star Wars IX’-actrice Naomi Acki aan de cast is toegevoegd. Of Alex Lawther wederom in de huid kruipt van James is nog niet bekendgemaakt.

‘The End of the F***ing World’, gebaseerd op de gelijknamige stripreeks van Charles Forsman, vertelt het verhaal van pubers James en Alyssa die samen op zoek gaan naar Alyssa’s vader. Het eerste seizoen was een enorme hit en kreeg lovende recensies. Ook werd de serie genomineerd voor onder meer een Emmy en een BAFTA.