Tweede seizoen ‘K3 Roller Disco’ krijgt bezoek van Ruth Beeckmans en Kürt Rogiers

MVO

06 maart 2019

11u10 0 TV Leuk nieuws voor de K3-fans: Hanne, Marthe en Klaasje zijn volop bezig met de opnames van het nieuwe seizoen van K3 Roller Disco, dat dit najaar bij VTM KIDS te zien zal zijn.

In de fictiereeks baten de meisjes een rollerdisco uit, waar altijd wel iets te beleven valt. Naast de vaste bijrollen van Jacques Vermeire en Samir Hassen brengen in het nieuwe seizoen ook heel wat bekende Vlamingen en Nederlanders een bezoekje aan de disco van K3. Zo zal Ruth Beeckmans de rollerdisco onveilig maken als stoere motard, komen Q-dj’s Dorothee en Maarten langs, zal Regi Penxten plaatsnemen achter de draaitafel. Ook de immer sympathieke Kürt Rogiers is van de partij. Andere gastrollen zijn er onder andere nog van Roel Vanderstukken, Buurtpolitie-acteur Manoe Frateur, Tatyana Beloy en Bas Smit.

“We zijn heel blij en vereerd dat we een tweede seizoen mogen draaien. We gaan in elk geval weer ons uiterste best doen om geweldige afleveringen te maken!”, aldus K3'tje Hanne.

Wanneer het tweede seizoen van ‘K3 Roller Disco’ uitgezonden zal worden is nog niet bekend.