Tweede seizoen 'Helden Van Hier: Door Het Vuur' opent met stellingramp Antwerpen SD

03 april 2019

00u00 0 TV Op 24 oktober 2018 stortte een stelling van vijf verdiepingen aan het station van Antwerpen-Centraal plots naar beneden. Een wirwar aan kapotte buizen en stenen bedekte daardoor de drukke Pelikaanstraat, en er moest krampachtig gezocht worden naar mogelijke slachtoffers. Uiteindelijk overleefde één man het ongeluk niet.

Het nieuwe seizoen van 'Helden van hier: Door het vuur' opent vanavond met die unieke reddingsoperatie, uit het standpunt van de aanwezige brandweerlui. "Zoiets had ik nog nooit gezien", vertelt adjudant Chris. "Het was totale chaos. We wisten dat wie onder die stelling terechtgekomen was, zwaar gekwetst zou zijn en dat we dingen zouden zien die we in ons leven nog niet gezien hadden. Op zo'n moment is een heel grote concentratie vereist."

'Helden van hier: Door het vuur', dat vorig seizoen goed was voor gemiddeld 568.000 kijkers, volgt de 700 brandweermannen en -vrouwen uit de zone Antwerpen tijdens hun reddingsacties en in de kazerne. Naast de spectaculaire beelden van de actie in de Pelikaanstraat kijken we in de eerste aflevering ook mee bij een bejaarde man wiens plafond is ingestort. Brandweerman Bram probeert de man wat te troosten met een soepje en een babbel. Daarnaast volgen we een evacuatieoefening op 123 meter hoogte aan de Antwerpse kathedraal en een uitslaande brand in een wellnesscentrum.