Tweede seizoen 'Dertigers' is nog niet begonnen, maar er is al een derde in de maak

03 januari 2020

Het tweede seizoen van de populaire reeks 'Dertigers' moet nog van start gaan, maar er staat al een derde reeks op de planning. Dat schrijft Het Nieuwsblad.

Maandag gaat op Eén het tweede seizoen van ‘Dertigers’ van start. De fictiereeks rond een vriendengroep uit het Antwerpse bleek een onverwacht succes, met zowel op tv als online goede kijkcijfers. Ook naast het scherm leefde de reeks, met onder meer boeken en een ‘Dertigers’-feestje. Geen wonder dus dat Eén een tweede reeks bestelde. Maar het vertrouwen blijkt erg groot te zijn, want de VRT bevestigt dat er al een derde seizoen in preproductie is en later dit jaar ingeblikt zal worden.