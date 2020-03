Tweede seizoen 'Dat belooft voor later' onverwacht vanavond al te zien DBJ

18 maart 2020

00u00 0 TV Normaal was het nog even wachten op het tweede seizoen van 'Dat belooft voor later', maar corona heeft ook een invloed op de programmatie bij VTM. Staf Coppens (39) neemt daarom onverwacht vanavond al zoveel mogelijk kinderen beet in zijn spelprogramma. Zelf zit de presentator ziek thuis.

Omdat 'Beste kijkers' niet meer kan worden opgenomen, wegens te risicovol voor de redactie en het publiek, wordt een seizoen van 'Spitsbroers' in de plaats geprogrammeerd. Nog vandaag zou het beste uit 'Holland's Got Talent' van start gaan op VTM, maar dat is buiten corona gerekend. De Nederlandse talentenjacht werd geschrapt en het nieuwe seizoen van 'Dat belooft voor later' werd een paar weken naar voren geschoven. "Iets vroeger dan gepland, maar ik hoop dat veel kijkers blij gaan zijn dat het nu al op tv komt. Mijn twee kids vinden het alvast een opluchting, dan plaag ik eens ándere kinderen", lacht Staf Coppens.

VTM-baas Sam Gooris

In het tweede seizoen probeert hij opnieuw zo veel mogelijk 5- en 6-jarigen om de tuin te leiden met verborgen camera's. Eén van hen is Céril, zoon van profvoetballer en ex-speler van Club Brugge Laurens De Bock. Samen met Matti en Jana gaat hij onder meer op bezoek bij 'de grote baas van VTM', die verdacht veel op Sam Gooris lijkt. Voor Staf was ook dit tweede seizoen opnieuw erg fijn om op te nemen. "Kinderen beetnemen en hen in de meest absurde en voor hen ondenkbare situaties plaatsen: I love it", zegt hij. "Het ongeloof in hun ogen is keer op keer goud waard." De ouders die het gedrag van hun koter het best kunnen inschatten, maken ook dit jaar opnieuw kans op een verre reis.

Zelf zit Coppens met een keelontsteking thuis. "Het is niet zo ernstig, maar ook dat is meteen duidelijk: geen enkel risico nemen en thuisblijven", zegt Coppens. "Laten we samen de richtlijnen volgen, afstand houden, geen handen geven en even geen knuffels."

'Dat belooft voor later', woensdag om 20.35 uur op VTM.