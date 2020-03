Tweede ronde knock-outs in ‘The Voice Kids’: bekijk hier alle optredens LOV

20 maart 2020

22u30

Bron: VTM 0 TV Een nieuwe fase in ‘The Voice Kids’. Voor het eerst strijden de doorgestoten kandidaten tegen elkaar in een heuse ‘knock-out’-ronde in plaats van in onderlinge battles. Bekijk alle optredens van de tweede ronde hier.

Tijdens de Blind Auditions was Laura de enige die omdraaide voor de jonge Nabil, nu gaat hij bewijzen wat hij in zijn mars heeft voor het team met ‘Fighter’ van Christina Aguilera.

Aurelie kon met ‘Sucker’ van The Jonas Brothers een plekje veroveren bij Team Laura. Nu hoopt ze door te stoten naar de Halve Finale met ‘break up with your girlfriend, i’m bored’ van Ariana Grande.

De mysterieuze Sanna wist Laura te overtuigen met haar volle stem! Kan ze nu haar coach overtuigen met haar eigenzinnige versie van ‘Waiting All Night’ van Rudimental ft. Ella Eyre?

De schattige Jill deed de porseleinen harten van de coaches smelten tijdens de Blind Auditions. Doet ze dat kunstje nog eens over in de Knockouts met ‘Het is over’ van Mama’s Jasje?

All-around muzikant Jen liet alle coaches de dansvloer opgaan toen hij rockte tijdens de Blind Auditions, dat leverde hem een plekje bij Team Sean op! Kan hij doorstoten naar de Halve Finale met ‘Hard Times’ van The Scabs?

Liza overtuigde alle coaches tijdens haar auditie met een nummer van popicoon Michael Jackson. Voor Team Sean brengt ze in deze Knockout een nummer van onze Belgische pop-sensatie Angèle: ‘Balance Ton Quoi’.

De veelzijdige Sarah wist tijdens haar Blind Auditions een plekje te veroveren bij Team K3. ‘Help’ heeft ze in ieder geval niet nodig tijdens deze Knockout, want ze brengt het iconische nummer van The Beatles.

Een zenuwachtige Zita kon Team K3 overtuigen om voor haar te kiezen tijdens de Blind Auditions. Kan deze karate-kid de zenuwen nu wel te baas met ‘Blackbird’ van The Beatles?

Elisabeth kon de meisjes van Team K3 wel bekoren tijdens haar Auditie. Ze neemt de coaches mee op reis door het heelal met ‘Across The Universe’ van de al even buitenaardse band The Beatles.

Caitlin koos na haar indrukwekkende auditie voor Team Laura. In de Knockouts zingt ze een heel speciaal nummer, niet alleen voor de coaches, maar ook voor haar mama: het toepasselijke ‘Mama’ van de Spice Girls.

Veronika sloeg iedereen met verstomming tijdens de Blind Auditions, wat haar een mooi plekje opleverde bij Team Laura. Ze doet dat kunstje nog eens over door alle klank registers open te trekken met ‘My All’ van Mariah Carey.

Inneke zat tijdens de Blind Auditions nog achter haar piano. Voor Team K3 staat ze nu helemaal op de voorgrond met een eigenzinnige versie van ‘Sweet but Psycho’ van Ava Max.

De kleine Max liet tijdens de Blind Auditions tonen dat hij veel in zijn mars heeft. Kan hij voor Team Gers doorstoten naar de Halve Finale met ‘Señorita’ van Shawn Mendes & Camila Cabello?

Fleur wist tijdens haar auditie coach Gers Pardoel flink te ontroeren. Nu zal ze in Team Gers alles op alles zetten om deze Knockout te winnen met ‘Mercy’ van Shawn Mendes.

Gers Pardoel-fan Elle kon haar geluk niet op toen ze door de coach himself gekozen werd. Nu zingt ze voor Team Gers haar versie van ‘If I Can’t Have You’ van Shawn Mendes.

Superster Gala maakte een ongelooflijke indruk tijdens haar auditie, ze liet de coaches bijna vechten om haar in hun team te krijgen. Pakt ze voor Team Sean opnieuw de zaal in met ‘Misty’ van Ella Fitzgerald?

Tijdens haar auditie raakte Tiana iets vanbinnen bij coach Sean. Ze gaat de strijd aan bij zijn team, met de hit ‘Memories’ van de band Maroon 5.

Influencer Tara toonde niet alleen dat ze connecties had over de hele wereld, maar ook dat ze nog eens steengoed kon zingen! Bij Team Sean gaat ze er nog meer voor met ‘The Dock Of The Bay’ van Otis Redding.