Tweede prijs voor 'Hoe Zal Ik Het Zeggen?' Na Cannes nu ook award op het World Media Festival in Hamburg SD

11 april 2018

18u07

Bron: Medialaan 0 TV Nog geen week na de bekroning als ‘beste nieuwe comedyformat’ op de internationale tv-beurs MipTV in Cannes heeft het VTM programma ‘Hoe Zal Ik Het Zeggen?' nu ook een GOLD Award gekregen op het World Media Festival in Hamburg, in de categorie Entertainment: Comedy.

Het programma waarin Jens Dendoncker op een heel originele en verrassende manier boodschappen overbrengt aan nietsvermoedende mensen, liep in het najaar van 2017 bij VTM, en is een productie van Shelter. Medialaan feliciteert bedenkers Sofie Peeters en Tim Van Aelst, en presentator Jens Dendoncker. Eerder wonnen andere Shelter producties zoals 'Wat Als?', 'Safety First' en 'Benidorm Bastards' een World Media Award.

Met deze Gold Media Award komt ‘Hoe Zal Ik Het Zeggen?’ ook automatisch op de shortlist voor de Grand Prix Award, de belangrijkste prijs van het World Media Festival die alle categorieën overstijgt en dit jaar op 16 mei wordt bekend gemaakt. Een paar jaar geleden ging die Grand Prix Award nog naar de VTM/Eén serie ‘Wauters versus Waes’.

Het World Media Festival bekroont de beste internationale producties uit alle takken van de media. In totaal zijn honderden producties van over de hele wereld ingezonden voor een jury van toonaangevende communicatieprofessionals uit de hele wereld. Vroeger wonnen ook al andere Vlaamse programma’s zoals ‘Het Lichaam van Coppens’, ‘Wauters versus Waes’ en ‘Tomtesterom’ een World Media Award.