Tweede liveshow van ‘The Voice’: waarom het beste optreden van de avond niet op tv te zien was Hans Luyten

22u12 0 VTM Robin startte niet echt loepzuiver. TV In liveshow 2 van ‘The Voice’ werd de hakbijl opnieuw meedogenloos bovengehaald. Acht van de zestien kandidaten mochten op het einde van de avond onherroepelijk hun koffers pakken. Er werd deze keer wel minder vals gezongen.

SPOILER ALERT

Vorige week ging presentatrice An Lemmens in de eerste live-uitzending van ‘The Voice’ met de meeste aandacht van de ongeveer 970.000 kijkers lopen. Of toch vooral haar ravijndiepe decolleté. De vocale prestaties van de supernerveuze kandidaten liet toen immers serieus te wensen over. Iets teveel zenuwen en dus ook teveel valse noten. Deze keer verraste de stijlvolle outfit An iets minder, maar maakte ze nog wel een grappige uitschuiver, toen ze trots vermeldde dat de winnaar 25.000 oren kon winnen. “Euh, euro’s!”

Maar waar het echt om ging: de stemmen klonken deze keer gelukkig een pak juister. Dat werd al duidelijk tijdens de repetities en het ‘spetterende’ openingsnummer door het team van Koen Wauters.

Straffe crooner

Nadien begon het echte werk. Het quartet van Bart Peeters beet de spits af en hun coach moest meteen de helft van zijn team naar huis sturen. Robin (19) uit Melsele, volgens Natalia een fotomodel dat ook kan zingen, startte de avond niet loepzuiver. Zijn sobere versie van ‘Can’t Help Falling In Love’ van Elvis Presley schoof een paar keer zeer ongelukkig uit. Al voelde Alex zich wel geraakt en had Bart veel respect.

Uitschuivers waren er absoluut niet bij Nabil (51). De orkestleider en ster uit Tunesië die nu in Hoogstraten woont, bracht ‘Aicha’ van Cheb Khaled, en Natalia was er compleet weg van. Sebastiaan (20) uit Zelzate, de student chemie, koos voor ‘Mack The Knife’ van Bobby Darin en bewees dat hij een straffe crooner is. Met de complimenten van de jury. Ouderdomsdeken Jan (53), de leerkracht carrosserie uit Beek die in de blind auditions nog ‘Dit is de beste auditie ooit’ te horen kreeg, haalde tot slot serieus uit in ‘Here Comes The Sun’ van The Beatles.

Coach Bart voelde zich gezegend met zoveel zeldzaam talent in zijn team, maar ook verscheurd door al dat talent. Hij koos naar eigen zeggen voor een avontuurlijke parcours’ en dus voor Sebastiaan. Het publiek nam Jan het liefst mee naar de volgende ronde, zodat de wedstrijd voor de aangeslagen Robin en Nadil meteen stopte. Pijnlijk, maar zo zijn de regels.

Speciallekes

Nadien mochten de ‘speciallekes’, zoals Natalia haar kandidaten noemde, aan de bak. De Nigeriaanse Tomi (28) uit Aalst maakte Natalia trots door zijn beheerste maar perfecte versie van ‘Simply The Best’ van Tina Turner. Sima (17), de zangeres met Iraanse roots uit Appelterre-Eichem, kreeg van haar coach een paar extra klappen op haar poep om nog wat steviger uit te halen bij het rappen van ‘Work Hard Play Hard’ van Wiz Khalifa. Ze verzamelde er niet alleen enkele knuffels, maar ook het respect van Bart mee, want de tonen zaten volgens hem allemaal juist.

Jolyne (30), een dj uit Elsene, zorgde nadien eerst voor een cool down met de start van ‘Je m’en vais’ van Vianney, maar haalde op het einde toch nog verrassend stevig uit. Alex vond dat Jolyne veel vooruitgang had gemaakt en Natalia gaf toe dat ze er tranen van in haar ogen kreeg. Bert (33) uit Tongerlo eerde als afsluiter de onlangs overleden oprichter van AC/DC. Koen kon niks verkeerd zeggen van zijn versie van ‘Whole Lotta Rosie’: ‘Dit is gaan en pompen’.

Sima was de favoriet van Natalia en Bert die van het publiek, terwijl hij een krop in de keel doorslikte. Bye bye Tomi en Jolyne, maar the show must go on. Weliswaar zonder hen.

Alex Callier mocht als derde zijn laatste vier overlevers voorstellen. Cherine (21), de studente verpleegkunde, was volgens de coaches verkleed als roze suikerspin, maar bewees tijdens ‘Easy Come Easy Go’ van Alice On The Roof wel over een zoete engelenstem te beschikken. De Brusselse Joséphine (20) was aan haar tweede ‘The Voice’-avontuur toe en kreeg tijdens haar versie van ‘Elle Danse Seule’ te kampen met extra stress, want de echte Axelle Red zat in de zaal. En die was achteraf naar eigen zeggen erg ontroerd.

Louis (21), volgens Alex afkomstig van de planeet Zork maar volgens zijn identiteitskaart gewoon van Adegem, haalde stevig uit in ‘Four To The Floor’ van Starsailor. De student aan de privé-school van Paul McCartney, kreeg van Koen Wauters een mooi compliment: ‘Jij moet daar staan als frontzanger, ik herken dat, dat is jouw plek: in front’. De Brusselse Xavier (30), met de meest blinkende glimlach van de avond, bracht een ingetogen ‘Retrograde’ van James Blake. Natalia, uit wiens team hij was gesteald, was nog altijd fan.

Het harde verdict? Alex zei zijn buikgevoel te volgen en een risico te nemen door voor de bijzondere stem van Cherine te kiezen. Die barste meteen dankbaar in huilen uit. Het publiek zag ook Louis graag verdergaan. Voor Xavier en Joséphine hield het dus op.

Team Koen sloot de tweede live-show af. ‘Freedom’ van Wham! in de versie van Melanie (19) vond Alex schattig maar ook soms wat afgeleid. Waarna Koen het voor zijn zangeres opnam. Blijkbaar had ze een dip na enkele beledigende posts op social media. ‘Je bent een muzikaal talent en verdient de steun van het publiek’, zei hij. Ruwe bolster Tom (33) begon zijn ‘I Alone’ van Live zacht, maar eindigde stevig. ‘Dat kan je ook. Ik ben blij dat ik je een kans heb gegeven, want je hebt die gegrepen. Misschien zijn andere zangers beter, maar jij zorgt eerlijkheid’, aldus Koen.

Lisa (18) was met ‘Son Of A Preacher Man’ van Dusty Springfield de allerjongste deelneemster op het podium. Natalia duimde voor haar. ‘Het was fantastisch, je mag heel fier zijn, ik was helemaal mee’, aldus haar coach.

De laatste performance kwam van Bonni (19). De zanger uit Merksem had met zijn ander kapsel en gelukt dieet een serieuze metamorfose ondergaan, maar zijn stem was er nog altijd, zo bleek tijdens zijn versie van ‘Perfect’ van Ed Sheeran. ‘Jij hebt een basistalent, met dat speciale randje in je stem’, wist Alex.

Koen Wauters ging akkoord, want hij nam Bonni mee naar de volgende show. Het publiek zag Lisa wel zitten. Exit dus voor Tom en Melanie.

Wereldster

En zo waren al de tickets voor de volgende fase van de wedstrijd uitgedeeld. Axelle Red mocht tussendoor haar nieuwe single ‘Who’s Gonna Help You’ voorstellen, maar zij was niet de enige wereldster in de zaal. Tijdens een van de reclameblokken dook ook Anastacia plots op. Natalia, die zelf verrast was door haar aanwezigheid maar de zangeres natuurlijk meteen herkende van hun gezamenlijke optredens in het Sportpaleis in 2011, haalde haar meteen even op het podium en duwde haar een micro in de handen. Anastacia vond het geweldig en begon wat te improviseren, met de hulp van het geweldige live-orkest. Jammer dat de camera’s, dat niet tot in de huiskamer brachten! Voor het aanwezige publiek was die verrassing zonder meer het hoogtepunt van de avond.

‘Amuseer jij je een beetje’, vroeg Natalia haar vriendin. ‘Ja, geweldig, iedereen zingt hier echt live, dat is wel straf’, antwoordde Anastacia vol verwondering. ‘Tja, Anastasia, dat is ook het opzet bij ‘The Voice’, hé’, lachte Natalia terug.

En zo zat het feestje er in Lint helemaal op. Volgende vrijdag verschijnen de 16 resterende kandidaten aan de streep van show 3 en moeten er vier, één uit elk team, hun koffers pakken.

Dan gaat het in rechte lijn naar de finale op 22 december. Dan weten we wie de 25.000 oren wint. Euh, euro’s.

