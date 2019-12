Tweede ‘Dertigers’-boek binnenkort in de rekken MVO

10 december 2019

11u06 0 Literatuur De ‘Dertigers’ zijn razend populair, niet alleen op het kleine scherm, maar ook op papier. De Eén-reeks heeft al één boek op haar naam staan: ‘Het verhaal van Pieter’, maar binnenkort komt daar ook ‘Het verhaal van Nora’ bij.

De verhalen in de boeken spelen zich af lang voor de ‘Dertigers' dertig worden: zo’n vijftien jaar voor de gebeurtenissen in de reeks. Zo komen we ook achter de geschiedenis van de personages.

Wanneer Nora op kot gaat, weet ze niet wat ze zal studeren. Ze twijfelt zo hard dat kotgenote Tinne de beslissing in haar plaats neemt en haar meesleurt naar de opleiding pedagogie. De twee worden beste vriendinnen. Op kot leert Nora ook Alex en Bart kennen. Wanneer Robin zijn intrek neemt in de kamer naast haar, voelt Nora voor het eerst echte verliefdheid en hoe die kan overweldigen. In tegenstelling tot zijn schuchtere tweelingbroer Pieter straalt Robin een zelfvertrouwen uit waaraan ze niet kan weerstaan. Terwijl de vriendengroep zich nog uitbreidt met de onstuimige Saar, heeft Nora alleen maar oog voor Robin. Ze groeien naar elkaar toe en Nora voelt de vlinders almaar heviger fladderen in haar buik. Maar verliefdheid kan ook verblinden en wat perfect lijkt, is het niet altijd.

‘Het verhaal van Nora' ligt vanaf 13 december in de boekhandel.