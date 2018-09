Twee weken geen seks of twee weken geen tv of tablet? Deze beelden zag je niet in 'Koppels' TDS

13 september 2018

22u45

Bron: VTM 0 TV Het vrouwelijk orgasme, het is een onderwerp dat zelfs tussen partners niet vaak besproken wordt. Koppels wou het taboe vanavond de wereld uithelpen én wou de mannelijke deelnemers helpen om hun partner naar een nog hogere climax te brengen. Deze fragmenten zag je nog niet op tv.

Twee weken geen seks of twee weken geen schermen als tv of tablet? Wie zal er op z’n kin kunnen kloppen?

Steven kan echt wel romantisch zijn, toch?

Romantiek is niet Stevens sterkste punt, maar hij heeft wel een typisch “romantisch ritueeltje”. Al heeft ie zelfs dan wat bijbedoelingen.

En ook deze fragmenten willen we je niet onthouden

Wat gebeurt er als je jezelf als koppel een seksverbod van 1 week oplegt? Daar gaat deze opdracht over. Hoe vaak Vlaamse koppels seks hebben, is een thema waarover erg veel gezegd en geschreven wordt. Klinisch seksuoloog Wim Slabbinck: "Koppels hebben gemiddeld 3 keer per maand seks", minder dan vaak gedacht wordt dus. Om de grenzen van intimiteit te verkennen en om het verlangen wat extra aan te wakkeren, krijgen de koppels de opdracht een week geen seks te hebben. Ze moeten wel op een andere manier intiem zijn met elkaar. Maar Lars en Eline, die houden het maar een halve week uit.

Moeite met complimenten

Kunnen kleine complimenten een groot verschil maken in een relatie? Naarmate koppels langer samen zijn, worden meestal minder complimenten gegeven en stellen partners zichzelf vaak de vraag of ze nog wel goed genoeg zijn voor de ander, wat zorgt voor onzekerheid. Complimenten kunnen helpen om die weg te nemen. Het is een goede, efficiënte en gratis methode om de positieve kant van een relatie te versterken. Eén van de opdrachten vanavond, is dan ook: complimenten geven. Voor Gregory is deze opdracht niet gemakkelijk. Hij geraakt maar niet gestart.

Minutenlang in de ogen kijken

Een andere opdracht is elkaar minutenlang in de ogen kijken, zo zouden de koppels een veel hechtere band kunnen krijgen. Maar dat is niet voor iedereen even makkelijk.