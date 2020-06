Twee twintigers kampen voor de titel van ‘Blokken’-kampioen: "We hebben dit seizoen zowat alles meegemaakt" Redactie

26 juni 2020

00u00 0 TV Met als inzet de allereerste titel van 'Blokken'-jaarkampioen, belooft het vanavond een felle strijd te worden tussen herfstprimus Karel Cappelle (26) en lentekampioen Fré Van der Vloedt (24). Opmerkelijk: recordhoudster Kiana Buttiens (25) werd woensdag meteen naar huis gespeeld en dingt dus niet mee naar De Grote Titel.

Met 5.565 afleveringen op de teller is Ben Crabbé (57) ongetwijfeld de meest volhardende quizmaster in de Belgische tv-geschiedenis. Fluitje van een cent dus, zo'n finaleweek. Al geeft Crabbé grif toe dat hij een erg merkwaardig seizoen achter de rug heeft. "We hebben de voorbije zes maanden zowat alles meegemaakt. Eerst was er de glorieuze passage van Tienenaar Kiana Buttiens, die alles en iedereen naar huis speelde en een nieuw 'Blokken'-record vestigde. Lang konden we daarvan evenwel niet genieten, want de lockdown hakte er hard in."

In allerijl werd een alternatief uitgewerkt waarbij de kandidaten van thuis uit konden spelen. "Dat heeft onze ploeg schitterend gedaan, al stond ik hier wel moederziel alleen in de 'Blokken'-studio. Het heeft ons gered, maar dit had geen maanden moeten duren. Daarom is het goed dat we voor deze finaleweken wat publiek konden toelaten, ieder in zijn bubbel. Het maakt een wezenlijk verschil, voor de kandidaten én voor mezelf."

Even wennen

De voorbije dagen werd er volgens Crabbé al sterk gespeeld. "Je voelt dadelijk dat je met de beste kandidaten aan het werken bent", vertelt de presentator. Daarbij geeft Crabbé toe dat lentekampioen Fré Van der Vloedt door het systeem een licht voordeel heeft ten opzichte van Karel Capelle, die de beste was in de herfst. "Fré heeft al enkele keren moeten spelen om tot in de finale te geraken. Hij heeft dat bijzondere gevoel in de studio toch al kunnen opsnuiven. Voor Karel is het allemaal nieuw: de plexi-afscheiding tussen de kandidaten, de bubbels in het publiek, de finale die anders wordt gespeeld."

