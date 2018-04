Twee schilderijen van Vlaamse meester Pieter Bruegel aangeboden in 'Stukken van mensen' DBJ

03 april 2018

06u00 0 TV Het derde seizoen van 'Stukken van mensen' gaat van start met de meest bijzondere aanbieding uit de reeks. Er worden namelijk twee schilderijen van Pieter Bruegel (1525-1569) aangeboden in het veilingsprogramma.

De twee schilderijen van de Vlaamse meester zijn zonder twijfel de meest bijzondere stukken die totnogtoe in het programma werden aangeboden. De vier kunstverzamelaars moeten elkaar de loef afsteken om de schilderijen aan een zo gunstig mogelijke prijs te kopen.

Om de Bruegels in het programma aan te kunnen bieden, moest de productie draconische veiligheidsmaatregelen nemen. De twee schilderijen kwamen rechtstreeks uit een kluis uit een safehouse in het Antwerpse (het exacte adres mocht niemand weten) en mochten niet tijdens de spitsuren op de baan zijn.

Bovendien werden ze vervoerd met twee wagens, maar het was niet duidelijk in welke wagen de schilderijen zich bevonden. Ook een speciaal securityteam was aangesteld om de kaders onder geen beding uit het oog te verliezen. De schilderijen waren vakkundig ingepakt en alleen de vertegenwoordiger van de eigenaar mocht de schilderijen uitpakken en klaarzetten.

Sinds vorig seizoen brengt ook elke week een Bekende Vlaming een waardevol stuk mee naar de kunstkenners. In de eerste aflevering van het derde seizoen is dat Koen Crucke. Hij brengt een zwartwit litho mee uit de Belle Epoque, van de Peruviaanse schilder Albert Lynch.