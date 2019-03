Twee nieuwe verleiders proberen de temperatuur op ‘Temptation Island’ op te drijven KD

28 maart 2019

07u15

Bron: VIJF 0 TV Er is nog hoop voor de ‘Temptation’-fans die de voorbije afleveringen allesbehalve spannend vonden, want de komende twee weken spoelen er twee nieuwe singles aan op het eiland. In de vorige afleveringen werden er nog maar net twee extra verleiders aan het programma toegevoegd.

Quinten (23) uit Sint-Katelijne-Waver is een avontuurlijke jongen. Na zijn studies trok hij voor 8 maanden naar Australië en na zijn terugkomst was hij meteen klaar voor een nieuwe belevenis: ‘Temptation Island’. Hij zal er alles aan doen om het spel te spelen en de vrouwen voor zich te winnen. Doordat hij kan zingen en piano speelt, heeft hij alvast een stapje voor op de andere verleiders. Quinten is vanaf vrijdag te zien in het programma.

Kiani (21) uit Blankenberge is model. Ze ziet zichzelf als de ideale mix tussen een wild feestbeest en iemand om je hart bij te luchten. Op ‘Temptation Island’ wou ze vooral tonen dat mannen niet te vertrouwen zijn. Kiani maakt volgende week haar opwachting in aflevering 9 van het programma.