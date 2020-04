Twee nieuwe verleiders maken intrede in ‘Temptation Island’ JD

07 april 2020

11u27

Bron: Dag Allemaal 4 TV De koppels komen steeds meer onder druk te staan halfweg ‘Temptation Island’ en dat zorgt voor stress en onzekerheid. Om de druk nog wat op te drijven, worden vrijdag twee extra verleiders op de deelnemers losgelaten.

In de aflevering van voorbije vrijdag werd voor het eerst in beide resorts op de gong geslagen. Dé voorbode van een pittig kampvuur voor Roshina en Arda. Hun partners Karim en Elke zijn nog niet fysiek over de schreef gegaan, de barsten in hun relatie worden wel steeds groter. Terwijl Roshina zich huilend terugtrok in haar kamer, zocht Arda opnieuw troost bij verleidster Eline, met wie hij een erg ­gevaarlijk spel speelt. En nu Gianni en Melissa zijn betrapt met hun smartphone, is er bij hen van een echte relatietest geen sprake meer en wordt het koppel naar huis gestuurd.

Hij zoekt een lief

En er komt nog meer druk op de ketel. Terwijl Gianni en Melissa hun koffers pakken, zullen twee nieuwe verleiders hun opwachting maken. In Villa Minitel mag Yentl (23) uit Eeklo tonen wat hij waard is als Don Juan. Deze personal trainer en redder is er rotsvast van overtuigd dat hij één van de vier dames in zijn netten zal kunnen strikken. Meer zelfs: Yentl wil een relatie en hoopt die tijdens ‘Temptation Island’ te vinden. “Maar ik ben niet van plan om spelletjes te spelen”, zegt hij. “Ik ben oprecht en wil niemand manipuleren”, Als extra troef heeft hij een diploma Thaise massage op zak. Daarmee hoopt hij het ijs nog sneller te doen smelten.

Zelfverzekerd

De 27-jarige Bibi uit Amsterdam mag haar meest charmante blik in de strijd werpen in Villa Hansar. De administratief medewerkster werkte jarenlang in een bar en is niet op haar mondje gevallen. Ze weet precies hoe ze moet omgaan met mannelijke aandacht en vooral hoe ze die kan vasthouden. Het ontbreekt Bibi niet aan zelfvertrouwen en ze heeft maar één doel: de boel flink opschudden en minstens één man in de fout doen gaan.



