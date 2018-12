Twee nieuwe 'Temptation'-verleiders bekend IDR

13 december 2018

00u00 0 TV Op het nieuwe seizoen van 'Temptation Island' is het nog even wachten, maar de opnames zijn ondertussen wel al aan de gang. Ook deze keer krijgen de twee Nederlandse en twee Vlaamse koppels gezelschap van een bende hitsige mannelijke en vrouwelijke singles. De naam van Kimberley H. uit Turnhout kende u al, maar ondertussen bereikten nog twee namen onze redactie.

Zo zal ook de Vlaamse schone Emma, die in de horeca werkt, haar opwachting maken als verleidster. Jietse, die een eigen kledingmerk 2Young heeft, zal de dames dan weer het hoofd op hol brengen. Beiden zijn alvast bekend met het 'Temptation Island'-wereldje. Zo is Emma op Instagram bevriend met Tijs, die in het vorige seizoen de dames probeerde te verleiden. Daarnaast reageert ook Marvin, die in het verleden deelnam met z'n toenmalige vriendin Louise, op haar foto's. Jietse blijkt dan weer bevriend te zijn met Joshua, die het voorbije seizoen enkele zwoele nachten met Megan beleefde.