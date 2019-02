Twee nieuwe seizoenen voor ‘The Simpsons’ SD

07 februari 2019

07u36

Bron: ANP 0 TV De populaire animatiereeks ‘The Simpsons’ blijft nog zeker twee seizoenen langer bij de Amerikaanse mediagroep Fox. Dat maakte de studio zelf bekend. ‘The Simpsons’ is de langstlopende Amerikaanse televisieserie aller tijden.

Goed nieuws voor ‘The Simpsons’-bedenker Matt Groening. Zijn geesteskind werd nog eens vernieuwd voor twee seizoenen. De satirische reeks, die rond een geel gezinnetje in het fictieve plaatsje Springfield draait, telt bijna 660 afleveringen en is daarmee de langstlopende Amerikaanse televisieserie aller tijden. Hoewel het succes in eigen land licht tanende is, blijft de serie een goudmijn, door onder andere uitzendingen in het buitenland. Charlie Collier, CEO van Fox Entertainment, hoopt dan ook dat ‘The Simpsons’ nog lang op Fox te zien zullen zijn. “Animatie is voor ons een engagement op lange termijn. Iedereen die betrokken is bij dertig jaar aan geweldige vertelkunsten, zou de serie graag op Fox zien, en ik ben een van hen. Ik wil me liever geen Fox zonder ‘The Simpsons' voorstellen.