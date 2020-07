Twee nieuwe seizoenen ‘Beavis and Butt-Head’ in de maak Redactie

01 juli 2020

20u06

Bron: AD 1 TV ‘Beavis and Butt-Head’ keert terug op tv. De animatieserie, die in de jaren 90 mateloos populair was op MTV, krijgt een nieuw leven op Comedy Cental.

Comedy Central heeft twee seizoenen besteld en bedenker Mike Judge gestrikt om de twee tieners opnieuw van een verhaallijn en stem te voorzien. In de nieuwe serie krijgen Beavis en Butt-Head te maken met de moderne generatie en sociale media.



In de originele serie deden de twee antihelden de hele dag niets anders dan naar muziekvideo's kijken en commentaar leveren. De reeks liep van 1993 tot 1997. In 2011 volgde een kortstondige terugkeer met nieuwe afleveringen. Daarin bespraken de jongens ook MTV-series als ‘Jersey Shore’ en ‘Teen Mom’.