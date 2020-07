Twee nieuwe fictiereeksen in de maak bij Ketnet SDE

29 juli 2020

16u40 0 TV De zomervakantie wordt nuttig besteed bij Ketnet. De jongerenzender werkt namelijk aan twee nieuwe fictiereeksen: ‘ Meisjes’ en ‘3Hz’.

‘Meisjes' is een nieuwe reeks van Sputnik Media, het productiehuis achter het populaire ‘wtFock’. Ook deze nieuwe reeks zal in realtime gelost worden op de online platformen van Ketnet, vanaf 1 september. Ze is gebaseerd op de Noorse web only dramareeks ‘Jenter’ van NRK. De serie volgt de avonturen van vier vriendinnen: Luna (Jackie Gilles), Amélie (Lore Heremans), Cleo (Amira Elwaleed) en Fleur (Alycia Metdepenningen, uit ‘Zie mij graag’). Wanneer de meisjes bijvoorbeeld iets meemaken op woensdagnamiddag, is dat korte videofragment ook effectief op dat ogenblik online te bekijken. Op het einde van de week worden de videofragmenten gebundeld in een klassieke compilatie die zowel online als lineair op Ketnet te bekijken zal zijn. De reeks wordt daarnaast aangevuld met extra online content om de beleving maximaal door te trekken.

‘3Hz’ (‘drie hertz’), een productie van De Mensen, is een nieuwe fictiereeks die in het najaar van 2021 te zien zal zijn op Ketnet. Het verhaal gaat over Felix, die met z'n vintage walkman naar het verleden kan luisteren. Samen met zijn vrienden gaat hij op zoek naar antwoorden over de dood van zijn moeder en ontdekt zo een milieuschandaal. De rol van Felix wordt gespeeld door Junes Callaert (‘Dierendetectives’, ‘Ketnet Musical: Unidamu’), Stan Van Samang (‘Zie mij graag’) is z'n vader Thomas, Ann Tuts (‘F.C. De Kampioenen’, ‘Bevergem’) speelt oma Jos en Cécile Enthoven (‘Tabula rasa’, ‘De twaalf’) is Ella.